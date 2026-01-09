Bola de Ouro desaprova contratação de Harry Kane: 'Dinheiro fora'
Vencedor do prêmio em 2001, Michael Owen demonstrou surpresa com o interesse do Barça no atacante
O nome de Harry Kane voltou a agitar os bastidores do mercado europeu, mas nem todos veem com bons olhos uma possível transferência do capitão inglês para o Barcelona. Em entrevista ao portal Goal, o ex-jogador e vencedor da Bola de Ouro, Michael Owen, foi enfático ao questionar o valor de mercado atual do atacante, que possui uma cláusula de saída estimada em 65 milhões de euros. Para o ex-jogador, embora o talento de Kane seja indiscutível, o investimento não faz sentido para clubes que buscam planejamento a longo prazo.
Em entrevista ao "Goal", Owen demonstrou surpresa com o interesse do Barça e de outros gigantes europeus, argumentando que o retorno esportivo seria por um período muito curto. O comentarista também aproveitou para reiterar sua opinião de que a ida de Kane para a Bundesliga foi um erro estratégico para o legado do atleta, que poderia ter quebrado recordes históricos caso tivesse permanecido no futebol inglês.
— O problema com Harry Kane é que, embora continue sendo um jogador incrível, contratá-lo agora é tirar dinheiro. Você o contrata para o "agora", mas quantos anos ele te dará em troca? Um, dois, três? Ele não mostra sinais de envelhecimento, mas pagar essas quantias por poucos anos de rendimento me parece inacreditável. Gostaria que ele tivesse ficado na Premier League para bater o recorde de Alan Shearer. Ele ficou um pouco "escondido" e não venceu a Champions — analisou Michael Owen.
Permanência na Alemanha e o "não" ao Barcelona
Apesar das especulações que o colocavam como o sucessor ideal para Robert Lewandowski no comando do ataque catalão, as notícias mais recentes indicam um caminho diferente. Harry Kane manifestou nos últimos dias que não pretende ativar sua cláusula de rescisão para deixar Munique em junho.
O atacante, cujo vínculo atual expira em 2027, já iniciou conversas para renovar seu contrato com o Bayern de Munique. Embora tenha explorado opções e mantido contatos com a diretoria do Barcelona nas últimas semanas, Kane parece decidido a buscar os títulos que lhe faltam na Alemanha, encerrando, ao menos por enquanto, o sonho do clube espanhol de contar com seus gols na próxima temporada.
