Com goleada histórica, Barcelona bate Bilbao e avança à final da Supercopa

O Barcelona goleou o Athletic de Bilbao por 5 a 0 em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (7), no King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU). Em show de Raphinha, com dois gols e uma assistência, os Culés anotaram a maior goleada da história da competição e avançaram a decisão. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, Fermín López e Roony Bardghji.
O oponente do Barcelona será definido na quinta-feira (8), no duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O clássico será disputado 16h (de Brasília), também, no King Abdullah Sports City. A decisão da Supercopa será realizada no domingo (11).
Como foi Barcelona x Athletic de Bilbao?
A partida começou equilibrada, com o Athletic de Bilbao chegando ao ataque em escapadas rápidas pelas pontas, mas sem conseguir finalizar ao gol com perigo. Do outro lado, o Barcelona ficou mais com a posse e teve a primeira finalização ao gol com Pedri na entrada da área, mas Unai Simon fez simples defesa.
Aos 20, o Barcelona chegou com perigo com Fermín López, lançado em velocidade invadindo a área, mas Unai Simon fez nova defesa. Porém, dois minutos depois, Ferran Torres recebeu de Fermín, e com estilo, finalizou para abrir o placar aos Culés. O Barça seguiu em cima e, aos 30, Raphinha cruzou rasteiro para área e Fermín López apareceu na segunda trave para completar e ampliar a vantagem em 2 a 0.
Rapidamente, no lance seguinte, em transição rápida, Roony Bardghji recebeu na ponta esquerda, limpou a marcação de Adama Boiro e finalizou ao gol, com falha de Unai Simon, para marcar o terceiro. Não demorou muito e, aos 38, Raphinha recebeu pela direita, driblou Jesús Areso e chutou no ângulo direito do goleiro basco para anotar o quarto. Ao fim da primeira etapa, o Bilbao retornou ao ataque e quase diminuiu com Oihan Sancet, mas acertou a trave.
No retorno do intervalo, o Barcelona diminuiu o ritmo, mas, ainda sim, marcou o quinto gol, novamente com Raphinha. O atacante brasileiro aproveitou bate-rebate na área e completou para ampliar a vantagem dos Culés. Do outro lado, o Bilbao teve grande chance de balançar a rede com Unai Gómez, que saiu cara a cara com Joan García, mas finalizou para fora.
Com a vantagem, o Barça seguiu com mais posse de bola, mas sem impor a mesma pressão de antes. Assim, administraram o placar e venceram o duelo por 5 a 0.
