Revelado pelo Corinthians, Wesley pode ser negociado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo próprio técnico Jorge Jesus, após a derrota por 2 a 1 para o Al-Qadsiah, na quinta-feira (8), em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

A situação pode ocorrer devido ao limite de atletas estrangeiros no Al-Nassr nesta temporada. As regras do campeonato permitem a inscrição de oito jogadores nascidos fora do país, além de mais dois com idade inferior a 23 anos, como é o caso de Wesley, de 21. O treinador comentou a possibilidade de abrir vagas no elenco para a contratação de novas peças em 2026.

— É um dos nossos atacantes, é rápido e forte no um para um. É sem dúvida um dos jogadores estrangeiros que pode ser negociado neste mercado — disse o português.

— Não é como na Europa em que podemos substituir um jogador estrangeiro por outro. Não há mais nenhuma vaga, a menos que alguém saia — completou.

Após a derrota, o Al-Nassr, que antes liderava o campeonato com vantagem confortável e buscava seu primeiro título na era Cristiano Ronaldo, amarga agora a segunda posição com 31 pontos — quatro atrás do Al-Hilal — resultado de 10 vitórias, um empate, duas derrotas, além de 38 gols marcados e 12 sofridos. Para Jesus, Wesley não é a causa dos problemas da equipe, mas também não representa a solução.

— Acreditamos na capacidade do Wesley, o interesse de clubes europeus nele não é por acaso. Jogou 20 minutos hoje e não foi a razão desta derrota — revelou o técnico.

Futuro e passado de Wesley 💭

O Benfica, ex-clube de Jesus, figura entre os times europeus interessados na contratação do brasileiro. Com formação nas categorias de base do Corinthians entre 2016 e 2022, Wesley foi promovido ao time profissional, onde permaneceu até 2024, com 84 partidas, seis gols e cinco assistências. Aos 19 anos, o ponta-esquerda foi negociado para o futebol saudita em agosto daquele ano pelo Timão por 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões), com contrato até 2028.

