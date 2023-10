+ Galvão Bueno detona Seleção Brasileira: ‘Nunca vi um time tão ruim como esse!’



- Depois do gol, os caras do Bari ficaram me xingando. E eu sem entender nada. Os caras estavam muito irritados. O capitão deles começou a bater boca com o capitão do nosso time no fim do jogo. Mais tarde, esse capitão deles veio dando um tapa no meu rosto no fim. O médico do meu time pedia calma. E depois, na realização do exame antidoping, os caras do Bari quebraram tudo - revelou o jogador, em entrevista ao Uol, em 2013.