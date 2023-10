O jornalista Fabrizio Corona, do site "Dillinger News", fez uma revelação bombástica nesta quinta-feira. De acordo com as informações, dois jogadores da seleção italiana têm realizado apostas, o que é ilegal para atletas. Trata-se da dupla de meio-campistas Sandro Tonali, do Newcastle, e Nicolò Zaniolo, do Aston Villa.