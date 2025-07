Durante participação no podcast White & Jordan, da Talksport, John Textor - dono da SAF do Botafogo - revelou publicamente o interesse em adquirir o Sheffield Wednesday. Para o empresário americano, o clube “deveria ter a chance de brigar pelo título todo ano”, mas hoje representa o reflexo das distorções do esporte no país.

O Sheffield Wednesday, atualmente punido por irregularidades salariais, é o principal alvo do empresário nomomento, e o proprietário Dejphon Chansiri teria pedido o valor de £150 milhões - cerca de R$1,1 bilhão -, segundo o The Guardian, da Inglaterra.

— Para mim, o Sheffield Wednesday representa o exemplo do que há de errado no futebol inglês. Eles deveriam ter a chance de brigar pelo título todo ano, e não têm — comentou Textor no podcast.

Após vender sua participação no Crystal Palace, da Inglaterra, e deixar a presidência do Lyon, Textor não quer se afastar do futebol europeu. O Sheffield Wednesday atualmente disputa a segunda divisão inglesa e terminou a última temporada na 12ª colocação, com 58 pontos.

No mesmo podcast, Textor explicou a saída de Renato Paiva do Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se pronunciou pela primeira vez quanto à demissão do técnico Renato Paiva no no podcast da Talksport. O empresário estadunidense explicou a decisão tomada após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

— Por que demitimos Renato Paiva depois que ele acabou de vencer o PSG? Ele quebrou os próprios princípios. Ele se afastou do seu plano — iniciou Textor.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)

— Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Estávamos jogando na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid. Deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípios…. E isso foram dez jogos de desenvolvimento. A decisão foi tomada ao longo de dez jogos — completou.

