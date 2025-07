Atlético de Madrid se despede de auxiliar a caminho do Botafogo

O Atlético de Madrid emitiu comunicado nesta quinta-feira (10) se despedindo e agradecendo a Luis Tevenet pelos serviços prestados ao clube. Ele deixa os colchoneros, onde era auxiliar de Diego Simeone, para se juntar à comissão técnica de Davide Ancelotti no Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Textor explica demissão de Renato Paiva após o Mundial

➡️ Jordan Barrera projeta passagem pelo Botafogo: ‘Fazer história’

Luis Tevenet, de 51 anos, trabalhava com Simeone desde julho de 2024. Antes, havia comandado por três temporadas o elenco B do Atlético de Madrid. Ele chegará nesta semana para iniciar os trabalhos com os novos companheiros de grupo no CT Lonier, Centro de Treinamento do Botafogo.

Novo treinador do Botafogo, Davide Ancelotti, além de Tevenet, terá Andy Mangan como segundo auxiliar. Luca Guerra se junta ao corpo técnico para o cargo de preparador físico.

continua após a publicidade

Leia o comunicado do Atlético de Madrid:

- Luis García Tevenet está encerrando sua passagem pelo Atlético de Madrid e iniciando um novo desafio profissional no Campeonato Brasileiro, onde se juntará ao Botafogo como auxiliar técnico.

O técnico andaluz liderou o Atlético B, conquistando dois acessos e consolidando a posição do time na Primeira RFEF [terceira divisão]. Na última temporada, ele se juntou à comissão técnica do time principal, onde atuou como auxiliar técnico de Diego Pablo Simeone.

continua após a publicidade

O clube agradece sua dedicação, profissionalismo e comprometimento ao longo de todos esses anos. Desejamos-lhe muita sorte em seus futuros objetivos profissionais.

Obrigado, Tevenet!

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo