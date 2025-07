Torcedores do Flamengo reagem a novo time de Jorge Jesus: ‘Melhor notícia’

Jorge Jesus tem casa nova. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, será o destino do histórico treinador português, em contrato por um ano. O comandante de 70 anos viaja para a Arábia Saudita já na próxima segunda-feira (14), acompanhado pela respectiva equipe técnica, para formalizar a mudança, conforme publicado pelo jornal "A Bola". A notícia repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Web detona seleção de brasileiros no Mundial feita por Paulo Nunes: ‘Loucura’

Torcedores do Flamengo sobre novo time de Jorge Jesus

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As questões burocráticas atrasaram a conclusão do acordo, mas os últimos detalhes contratuais, incluindo a cláusula final, foram definidos na noite da última quarta-feira (9). O vínculo será sem cláusula de renovação, como cogitado inicialmente. Ao fim da temporada 2025/26, clube e treinador voltarão a conversar sobre a possível continuidade do trabalho.

continua após a publicidade

Jesus receberá cerca de 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 84 milhões) pelo período. A contratação do treinador teve forte influência de Cristiano Ronaldo, que recentemente renovou com o clube até meados de 2027 e tem participado ativamente da reformulação da equipe. Um dos homens de confiança do craque português, José Semedo, foi nomeado diretor-técnico do Al-Nassr.

A expectativa é de que Jesus desembarque em Riade para formalizar o contrato e iniciar os trabalhos. O elenco do Al-Nassr se reapresenta na semana que vem na capital saudita para exames médicos e procedimentos de rotina, antes de embarcar para a pré-temporada na Áustria.

continua após a publicidade

Jorge Jesus trabalhou com Filipe Luís no Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Território conhecido: Arábia Saudita 🌏

O último clube de Jesus foi um rival local: o Al-Hilal. A vitoriosa experiência terminou com o título da liga nacional 2023/24, a Copa do Rei local 2023/24 e o tricampeonato da Supercopa Saudita. Ele deixou o clube em 3 de maio de 2025.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.