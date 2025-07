Clube europeu faz homenagem a Diogo Jota em camisa para final

O Porto, clube defendido por Diogo Jota no início de sua carreira, resolveu fazer mais uma homenagem ao atleta. Depois de publicações nas redes sociais, os Dragões lançaram uma camisa especial, com fotos do atleta ao longo de sua carreira, dentro de um número 20, além da comemoração característica jogando videogame em primeiro plano.

Diogo, que faleceu em acidente de carro junto ao irmão, o também jogador André Silva, era fã de videogames e considerado qualificado em jogos de futebol. A camisa será utilizada na Grande Final da FPF eSports, competição que engloba os 16 melhores do quadro de jogos de videogame.

A camisa será utilizada pela FCP Luna Sports, empresa que é fruto de parceria do Porto com o próprio Jota. A equipe tem cinco representantes: "RaquelTY", "DiogoSilva", "Peter16", "DFernandes" e "RastaArtur".

O acidente de Diogo Jota e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

Diogo Jota em ação pelo Liverpool (Foto: Reprodução/X/@LFC)

O corpo dos irmãos foi velado na sexta-feira (4) em Gondomar, região metropolitana do Porto, com o funeral acontecendo no dia seguinte. Atletas que foram companheiros de Diogo no Liverpool, no Wolverhampton e na seleção de Portugal se fizeram presentes, além de diretores, treinadores e o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa.