Ryan Bowman, ex-atacante de Shrewsbury e Cheltenham, foi suspenso por três anos e meio por violar as regras de apostas da Federação Inglesa. O jogador admitiu ter feito mais de 6 mil apostas - incluindo em jogos dos próprios clubes em que atuava -, conforme revelou uma comissão independente que classificou o caso como “gravíssimo".

De acordo com o The Guardian, da Inglaterra, as 6.397 apostas foram feitas entre 15 de junho de 2022 e 13 de setembro de 2023. Destas, 351 estavam relacionadas a clubes que Bowman atuava, sendo 108 pelo Exeter e 243 pelo Shrewsbury Town.

Segundo o relatório da comissão independente, "não há dúvida de que isso foi uma tentativa deliberada de (Bowman) ocultar sua atividade extensiva em apostas no futebol, algo que ele sabia, o tempo todo, ser contra as regras" da Federação Inglesa de Futebol (FA) sobre apostas esportivas.

Ryan Bowman, banido do futebol inglês por 3,5 anos (Foto: IVAN YORDANOV / NURPHOTO VIA AFP)

O Cheltenham Town, último clube pelo qual Ryan Bowman jogou, emitiu um comunicado falando sobre o banimento do jogador pelo período.

Veja o comunicado do Cheltenham sobre o caso Ryan Bowman

O Cheltenham Town Football Club reconhece o caso disciplinar recentemente divulgado pela Federação Inglesa (FA) envolvendo o ex-atacante Ryan Bowman.

A decisão de uma comissão disciplinar independente impôs a Ryan uma suspensão de três anos e meio por violações das regras de apostas da FA.

As infrações, que ocorreram antes de Ryan assinar com o Cheltenham Town, remontam a diversas temporadas anteriores.

Os dirigentes do clube estavam cientes de que Ryan estava sendo investigado pela FA quando ele foi contratado para o início da temporada 2024/25, mas a extensão completa das infrações só foi conhecida em outubro, quando as acusações foram formalizadas com base nas regras de apostas da federação.

Os representantes do clube prestaram apoio a Ryan durante esse período difícil e, apesar de sua saída do Cheltenham Town neste verão, gostaríamos de registrar nosso agradecimento e desejar a ele e sua família tudo de melhor no futuro.

