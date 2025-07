O Real Madrid deu adeus ao Mundial de Clubes na quarta-feira (9). O time comandado por Xabi Alonso foi atropelado pelo PSG de Luis Enrique na semifinal, em derrota por 4 a 0, e encerrou sua participação no torneio organizado pela Fifa nos Estados Unidos.

Ao terminar sua trajetória entre os quatro melhores do planeta, o clube embolsou, ao todo, US$ 84,8 milhões (cerca de R$ 470 milhões na cotação atual), e deixará a América do Norte fortalecido para o restante da janela de transferências.

A nível somatório, apenas a participação já havia rendido US$ 38,19 milhões (R$ 211 milhões), valor máximo de entrada na fase de grupos para os clubes europeus. As duas vitórias sobre Pachuca e RB Salzburg e o empate com o Al-Hilal deram à diretoria mais US$ 5 milhões.

No mata-mata, os consecutivos avanços incluíram às contas merengues US$ 41,6 milhões, até que o sonho do retorno ao topo mundial parou no PSG. O presidente Florentino Pérez havia prometido aos atletas um bônus de um milhão de euros por atleta (R$ 6,3 milhões) em caso de título, o que não se concretizará.

Jogadores do Real Madrid lamentam derrota para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss/AFP)

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões América do Sul : US$ 15,21 milhões

: US$ 15,21 milhões Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 milhões

: US$ 9,55 milhões Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 milhões

: US$ 2 milhões Empate na fase de grupos : US$ 1 milhão

: US$ 1 milhão Oitavas de final : US$ 7,5 milhão

: US$ 7,5 milhão Quartas de final : US$ 13,125 milhão

: US$ 13,125 milhão Semifinais : US$ 21 milhão

: US$ 21 milhão Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

