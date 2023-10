A Seleção Brasileira teve uma atuação lamentável e injustificável diante do Uruguai, na derrota por 2 a 0, em Montevídeu. Com apenas duas finalizações durante o jogo, sendo ambas no segundo tempo, não é exagero dizer que foi um dos piores desempenho da equipe nos últimos anos e olha que a gente se acostumou a ver partidas desprezíveis da Amarelinha. A verdade é que as convicções sem flexibilidade estão acabando aos poucos com um dos maiores patrimônios do futebol mundial.