Bruno Méndez estava em Montevideo com a seleção uruguaia, enquanto Rojas estava em Assunção com a seleção paraguaia. Ambos são esperados no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (18) para treinar com o restante do elenco, quando Mano Menezes e sua comissão técnica avaliarão a condição física da dupla antes de definir os relacionados para encarar o Fluminense.