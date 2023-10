Entre os anos de 2001 e 2018, os mandatários do Barça realizaram pagamentos a Enríquez Negreira, chefe do Comitê Técnico de Arbitragem local, em troca de favorecimentos dentro e fora do campo, com vídeos e materiais sobre outras equipes. O valor somado ao longo dos anos chegou a mais de 7 milhões de euros; o período apurado, porém, é a partir de 2011, por conta de vencimentos do prazo de início das investigações. Joan era responsável por conduzir provas de defesa dos culés, mas agora está entre o banco dos réus.