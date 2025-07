Atitude de dono do PSG viraliza após semifinal do Mundial

Um jovem torcedor do Paris Saint-Germain viveu momentos inesquecíveis após quebrar o braço enquanto comemorava um gol de sua equipe no Mundial de Clubes. Sensibilizado com a situação, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, prestou assistência imediata ao garoto, que estava sem a companhia de seu pai no momento do acidente.

Em um gesto que encantou a todos, o presidente do PSG foi além e convidou o jovem e seus pais para assistir à final contra o Chelsea de um camarote exclusivo no estádio. Assista;

PSG garante vaga na final do Mundial

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira (9) e se classificou para a decisão do Mundial de Clubes, que será disputada neste domingo (13), contra o Chelsea.

No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos.

