Quatro brasileiros ainda têm chances de vencer o Mundial; entenda

Após a eliminação do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, a participação dos clubes brasileiros na competição foi encerrada. Chelsea e PSG farão a final no domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Quatro jogadores brasileiros fazem parte dos elencos dos times, dois de cada lado, e estarão à disposição para a decisão.

Chelsea: Andrey Santos e João Pedro

Os dois são novidades do clube inglês no Mundial de Clubes. Andrey estava emprestado ao Strasbourg e disputou a última temporada pelo time francês, onde fez 34 jogos, marcou onze gols e deu quatro assistências. Assim, o jogador foi peça fundamental na campanha que deu ao clube o 7° lugar do Campeonato Francês.

Andrey esteve na última convocação da seleção brasileira e entrou em campo na partida contra o Equador, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. O jogador retornou ao Chelsea para a disputa do Mundial e entrou em campo três vezes na competição, inclusive foi titular contra o Palmeiras e deixou uma ótima impressão para o técnico Enzo Maresca.

Andrey Santos contra o Fluminense no Mundial de Clubes. (Foto: Paul Ellis / AFP)

Já João Pedro chegou ao Chelsea com o Mundial de Clubes em andamento e fez sua estreia pelo clube na partida contra o Palmeiras, pelas quartas de final da competição. O jogador, criado no Fluminense, custou aos Blues 55 milhões de euros.

Com a suspensão de Liam Delap e a má fase de Nicolas Jackson, João Pedro foi titular na semifinal, justamente contra o Fluminense, clube que o revelou, e marcou os dois gols da classificação do Chelsea para a final. Por conta da grande atuação, existem boas chances do jogador ser titular na decisão mesmo com o retorno de Delap.

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

PSG: Marquinhos e Beraldo

(Foto: Divulgação/PSG)

A dupla brasileira chega à final em busca da chamada temporada perfeita pelo PSG. Eles já conquistaram o Campeonato Francês, a Copa da França e a UEFA Champions League. O título Mundial seria a coroação de uma época mágica para o clube.

Depois de um momento difícil, que durava desde a eliminação da Copa do Mundo de 2022, quando perdeu um pênalti na disputa contra a Croácia, Marquinhos deu a volta por cima nesta temporada. O zagueiro foi o capitão e peça fundamental do PSG em 2024/25 e marcou de vez o nome na história do clube. Pela Seleção, o jogador recuperou o bom momento e segue como titular absoluto no ciclo para a próxima Copa.

O Mundial de Clubes tem sido muito positivo para Lucas Beraldo. O jogador entrou em campo em quatro das seis partidas do PSG na competição, duas vezes com titular, e foi muito bem quando acionado. Beraldo é uma opção importante no elenco comandado por Luis Enrique e também é figurinha carimbada nas convocações da Seleção Brasileira.

