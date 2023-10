Do lado do Vasco, Rossi é o único remanescente do daquela vitória. O atacante foi titular, mas acabou substituído no intervalo. Recuperado de lesão muscular, o jogador deve ficar como opção para o jogo de quarta-feira (18), em São Januário. Pelo Fortaleza, Tinga assistiu a derrota de 2019 no banco de reservas. Atualmente ele é titular e capitão do Leão do Pici.