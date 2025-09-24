A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última sexta-feira (19), o cronograma oficial de observações da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti até a próxima Data Fifa, prevista para outubro. Desde o dia 13 deste mês, o Departamento da Seleção acompanha de forma sistemática partidas no Brasil e no exterior, com foco na avaliação de atletas elegíveis para futuras convocações.

Nesse contexto, o confronto entre Real Betis e Nottingham Forest, válido pela estreia das equipes na fase de liga da Europa League 2025/26, está entre os jogos que serão observados de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira. A partida acontece nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

Estarão presentes à partida os auxiliares técnicos Paul Clement, Luigi La Sala e Francesco Mauri, além do analista Simone Montanaro e do preparador físico Mino Fulco, todos integrantes da comissão de Ancelotti, encarregados da observação de atletas.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Real Betis 🟢⚪

O duelo chama a atenção pela presença significativa de jogadores brasileiros. No lado espanhol, Antony é o único representante do país, mas figura como o principal nome nacional em campo. O atacante teve um primeiro semestre de 2025 em alta, durante o período em que esteve emprestado ao clube, e protagonizou sua melhor fase desde a chegada ao futebol europeu. O bom desempenho levou à sua contratação em definitivo para o início da atual temporada, consolidando-o como peça central no projeto esportivo da equipe.

Na temporada anterior, o Betis chegou à final da Conference League — terceira competição mais relevante do continente — mas foi superado pelo Chelsea na decisão. Em 2025/26, os Verdiblancos buscam um desempenho superior na Europa League, segundo principal torneio europeu de clubes.

Nottingham Forest 🔴⚪

Pelos ingleses, cinco brasileiros integram o elenco: os zagueiros Morato, Jair e Murillo, o goleiro John Victor e o atacante Igor Jesus. A presença expressiva de atletas nacionais aumenta o interesse da CBF no confronto, que pode servir como oportunidade estratégica para observações mais detalhadas ao longo do atual ciclo de preparação da Seleção. Os camisas 5 e 19, inclusive, já foram convocados em ocasiões anteriores neste ano.

Bicampeão consecutivo da Champions League — nos anos de 1979 e 1980, sob o comando do lendário técnico Brian Clough —, o clube inglês volta a disputar uma competição continental após um longo hiato. A última participação havia ocorrido em 1995/96, quando chegou às quartas de final da Copa da Uefa, sendo eliminado pelo Bayern de Munique. Na temporada passada, o Forest surpreendeu na Premier League ao alcançar a terceira colocação por 15 rodadas, com vitórias expressivas sobre Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. A campanha consistente resultou na sétima colocação ao fim do campeonato e garantiu a vaga na Europa League.

