Imbróglio por renovação do Milan com Maignan faz clube buscar Hugo Souza

Nos próximos dias, o goleiro Mike Maignan, do Milan, poderá assinar um pré-contrato com outro clube, uma vez que seu vínculo se encerra no fim da temporada. Em meio ao imbróglio por uma renovação, os italianos demonstraram interesse na contratação de Hugo Souza, do Corinthians, com uma proposta recusada pelo Timão.

Contratado em 2021, Maignan chegou ao Milan para substituir Donnarumma e se tornou um dos principais nomes da posição no futebol mundial. No entanto, a relação entre o francês e o clube italiano se deteriorou nos últimos anos, o que fez com que o goleiro estivesse inclinado a deixar a equipe na última janela de transferências.

No último verão europeu, o Chelsea se interessou por Maignan, mas não pagou os 30 milhões de euros (R$ 196,5 milhões) cobrados pelo Milan por um jogador que tinha apenas um ano de contrato. Naquela época, o atleta estava disposto a deixar a Itália e vestir a camisa do time da Premier League, embora o negócio não tenha se concretizado.

Uma renovação de Maignan com o Milan é tratada como "muito difícil", segundo a imprensa italiana. O jogador não tem conversas com a diretoria, embora Massimiliano Allegri, técnico da equipe, e Claudio Filippi, treinador de goleiros, sejam as esperanças do clube por uma renovação de contrato.

Antes do jogo entre Milan e Napoli, pela Supercopa da Itália, Maignan elogiou Filippi e afirmou viver uma temporada diferente das últimas. O goleiro francês elogiou o clima dentro do elenco, mas não deu pistas sobre seu futuro.

- Este ano somos mais um time, mais uma família, um grupo onde a vida é boa. Muitas coisas mudaram; o treinador e sua equipe trouxeram serenidade. Ele (Filippi) é muito experiente, tranquilo e sabe como gerir um grupo de goleiros. Trabalhar com pessoas assim é muito mais fácil. Não quero fazer comparações, mas me sinto muito bem com o que ele me proporciona nos treinos, com a forma como ele lida com a minha personalidade e com as minhas questões. Estou feliz e espero que ele continue assim durante toda a temporada.

Internamente, a sensação é de que uma renovação entre Milan e Maignan é complexa, mas antes complexa do que inviável, como era há alguns meses. E em meio a esse imbróglio, Hugo Souza é visto como uma opção pelos italianos.

Como situação de Milan, Maignan e Terraciano afeta o Corinthians e Hugo Souza?

Na atual temporada, o Milan possui três goleiros, mas os dois principais possuem contratos até o fim da temporada e podem deixar o clube sem custos no próximo mercado de verão europeu. Além de Maignan, o clube contratou o veterano Terraciano, de 35 anos, junto à Fiorentina até junho de 2026.

Por outro lado, Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians, além de ser um nome constante nas listas de convocações de Carlo Ancelotti. O goleiro é cotado para disputar a Copa do Mundo de 2026, o que é um sonho do atleta.

Além disso, Hugo Souza talvez traga lembranças de Dida ao Milan, uma vez que o histórico goleiro brasileiro também foi destaque do Corinthians antes de ser contratado pelo clube italiano. E ambos os brasileiros possuem uma característica em comum, que é o sucesso por defesas de pênaltis.

