Seleção Brasileira define jogos de clubes de Brasil e Europa para observação
CBF divulga agenda de partidas a serem acompanhadas pela comissão técnica
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) a agenda de observações da comissão técnica da Seleção até a Data Fifa de outubro. O Departamento de Seleções estará presentes em partidas no Brasil e na Europa, com destaque para jogos do Brasileirão e da Libertadores, além de duelos da Champions League e dos principais campeonatos nacionais do Velho Continente.
Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira aproveitará para disputar amistosos com equipes asiáticas no próximo mês. Assim, o time comandado por Carlo Ancelotti enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e encara o Japão, em Tóquio, no dia 14.
Jogos no Brasil
Em solo brasileiro, a comissão se dividirá e estará presente em sete partidas entre Brasileirão e Libertadores. A primeira aconteceu na última quarta-feira (17), no duelo entre Botafogo e Mirassol. Veja abaixo a lista.
- 17/09 – Botafogo x Mirassol (Nilton Santos)
- 21/09 – Flamengo x Vasco (Maracanã)
- 24/09 – Palmeiras x River Plate (Allianz Parque)
- 25/09 – São Paulo x LDU (Morumbi)
- 27/09 – Vasco x Cruzeiro (São Januário)
- 28/09 – Bahia x Palmeiras (Fonte Nova)
- 28/09 – Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena)
Os responsáveis por observar os atletas que atuam no Brasil serão Rodrigo Caetano (coordenador executivo), Cícero Souza (gerente de Seleções), Juan Santos (coordenador técnico), Bruno Baquete e Thomaz Araújo (analistas de desempenho), Cristiano Nunes (preparador físico) e Taffarel (coordenador da preparação de goleiros).
Observações na Europa
A CBF também está presente no continente europeu para acompanhar possíveis selecionados à próxima Data Fifa. Os primeiros compromissos aconteceram na última semana, com jogos do Campeonato Italiano, Campeonato Inglês e Champions League. Veja a agenda abaixo.
- 13/09 – Juventus x Inter (Allianz Stadium), Arsenal x Nottingham Forest (Emirates), West Ham x Tottenham (Londres)
- 16/09 – PSG x Atalanta (Parc des Princes), Juventus x Borussia Dortmund (Turim)
- 17/09 – Bayern x Chelsea (Allianz Arena), Real Madrid x Olympique Marselha (Bernabéu)
- 18/09 – Newcastle x Barcelona (St. James Park)
- 21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates), Lazio x Roma (Olímpico de Roma)
- 24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja)
- 27/09 – Atlético de Madrid x Real Madrid (Metropolitano), Brentford x Manchester United (Community Stadium)
- 30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss), Chelsea x Benfica (Stamford Bridge)
- 01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II)
Na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista) e Mino Fulco (preparador físico) são os representantes da Seleção Brasileira para a observação de jogadores.
Visitas a centros de treinamento
Paralelamente, o preparador físico Cristiano Nunes dá sequência ao calendário de visitas aos CTs dos clubes do Brasileirão. Após percorrer o Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ele estará na próxima semana na Toca da Raposa (Cruzeiro), na Cidade do Galo (Atlético-MG) e em Mirassol. Depois da próxima Data Fifa, a etapa final será nos centros de treinamento das equipes do Nordeste.
