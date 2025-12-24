Técnico do Chelsea prevê Estêvão como um dos futuros melhores do mundo

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca previu as chances de Estêvão se tornar o melhor jogador do mundo e ganhar a Bola do Ouro no futuro. Em coletiva, o treinador elogiou o jovem brasileiro, mas acredita que há margem para que o atleta continue evoluindo profissionalmente.

- Eu acho que ele já é um dos melhores jogadores jovens do mundo, mas ele precisa continuar evoluindo, precisa trabalhar duro. Mas é claro que se ele fizer isso, ele poderá ser um dos melhores jogadores no futuro.

Em seus primeiros seis meses na Inglaterra, Estêvão impressiona por conta de sua adaptação, mas principalmente pelo seu desempenho em campo com o Chelsea. Em 21 jogos disputados, sendo apenas nove como titular, o brasileiro soma cinco gols marcados, além de ter contribuído com uma assistência.

Nos últimos dias, Estêvão desfalcou o Chelsea contra o Cardiff, pela Copa da Liga Inglesa, e Newcastle, pela Premier League, por conta de uma lesão muscular. No entanto, o brasileiro estará à disposição de Maresca para o confronto com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês.

Estêvão, do Chelsea, desponta como favorito para Golden Boy

Se a Bola de Ouro não parece ser uma realidade próxima, Estêvão já desponta como um dos favoritos para o Golden Boy 2026. O prêmio feito pelo jornal italiano "Tuttosport" é dado ao melhor jogador com até 21 anos na temporada. Em 2025, Doué, do PSG, foi o vencedor.

Além de Estêvão, do Chelsea, Lennart Karl, do Bayern, Franco Mastantuono, do Real Madrid, e Pau Cubarsí, do Barcelona, também são tratados como fortes concorrentes ao brasileiro.

