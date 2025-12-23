Flamengo e Corinthians são os dois clubes de maior torcida no Brasil. No último domingo (21), a grande rivalidade entre os gigantes ficou de lado, já que muitos rubro-negros torceram para o Timão contra o Vasco na final da Copa do Brasil.

A experiência de muitos torcedores do Flamengo assistindo a vitória do Corinthians contou com um detalhe especial. O talento do jovem Breno Bidon, de 20 anos, fez muitos rubro-negros sonharem com o menino vestindo preto e vermelho em 2026.

Além de grande atuação, Breno Bidon fez uma jogada mágica no segundo gol do Corinthians, que foi finalizado por Memphis Depay. Com apenas um toque na bola, o meia girou em cima de Cauan Barros e abriu espaços para o gol do título da Copa do Brasil.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se impressionaram com o garoto do Corinthians. Os rubro-negros pediram que o português José Boto, diretor de futebol, fizesse uma proposta para tirar o jovem do Timão.

Breno Bidon em Corinthians x Flamengo (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores do Flamengo sobre o jovem do Corinthians

Moral com a torcida

Muitos torcedores do Corinthians apontaram Breno Bidon como o melhor jogador em campo no jogo de volta da final da Copa do Brasil. O jovem de 20 anos controlou o meio-campo no gramado do Maracanã e participou de maneira brilhante no gol da vitória.

O grande desempenho de Bidon ainda fez com que torcedores do Flamengo pedissem a contratação do jovem do Corinthians nas redes sociais. O protagonismo do atleta na Copa do Brasil chamou atenção de torcedores rivais.

A vitória contra o Vasco por 2 a 1 selou o segundo título de Breno Bidon com a camisa do Timão. Em 2025, o jovem fez 55 jogos, com um gol e uma assistência.