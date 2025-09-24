Florian Wirtz não vive bom momento no Liverpool. Desde que chegou, em junho deste ano, o atacante ainda não balançou as redes em partidas oficiais. O alemão de 22 anos vê a concorrência no ataque dos Reds aumentar, mas se diz paciente e aposta em seu potencial.

Na última terça-feira(23), o Liverpool venceu o Southampton por 2 a 1, em casa, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Florian Wirtz não foi relacionado para a partida e viu seus companheiros de posição, Alexander Isak e Hugo Ekitiké, anotarem os gols da partida.

Florian Wirtz bate para marcar o gol de empate do Liverpool no duelo com o Yokohama F. Marinos (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Nesta temporada pelo Liverpool, Florian Wirtz disputou sete partidas, sendo seis como titular, não marcou gols e contribuiu com apenas uma assistência. Em entrevista à “Sky Sports”, o alemão se mostrou frustrado com o momento atual, mas se diz focado em voltar à boa fase.

— Não quero ouvir isso o tempo todo: “Dá tempo ao tempo, dá tempo ao tempo.” Em vez disso, tento simplesmente fazer melhor do que da última vez. E, às vezes, há fases em que as coisas podem não correr bem para ti… não tive isso muitas vezes na minha carreira — confessou o atacante do Liverpool

— Claro que eu gostaria de ter marcado um gol ou dado algumas assistências. Mas, não importa o que digam, estou tranquilo. Sei do que sou capaz e também sei que em algum momento darei o meu melhor em campo — afirmou Wirtz

Florian Wirtz estava no Bayern Leverkusen e foi contratado, no início desta temporada, por 125 milhões de euros. Pelo clube alemão, o atacante tem 197 jogos, 57 gols e 65 assistências. O jovem foi peça-chave da equipe de Xabi Alonso, atualmente no Real Madrid, para a conquista da tríplice coroa da temporada 2023/24 (Bundesliga, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha).

O novo camisa 7 do Liverpool foi a segunda contratação mais cara da história do clube, ficando atrás de Alexsander Isak, que custou 145 milhões de libras.

Próximos jogos do Liverpool

Líder da Premier League com 100% de aproveitamento, o Liverpool visita o Crystal Palace, no sábado (27), às 11h, no Selhurst Park, em Londres. Na Copa da Liga Inglesa, os Reds aguardam sorteio para definição do adversário da próxima fase.

