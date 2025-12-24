A queda de rendimento de Vini Jr no Real Madrid passou a ser debatida pela imprensa espanhola sob uma ótica histórica. Jornais como "Marca", de Madri, e "Mundo Deportivo", da Catalunha, traçaram paralelos entre o momento vivido pelo brasileiro e a situação enfrentada por Romário no Barcelona dos anos 1990, quando a convivência entre grandes estrelas acabou afetando o equilíbrio coletivo.

Segundo a análise publicada na Espanha, a temporada recente de Vini Jr ficou aquém das expectativas criadas após o vice na Bola de Ouro de 2024. O brasileiro somou apenas 13 gols em 12 meses, viu a liderança técnica da equipe migrar para Mbappé e passou a conviver com críticas frequentes no Santiago Bernabéu. A chegada do francês, tratado internamente como novo pilar do projeto esportivo, alterou a hierarquia ofensiva do Real Madrid.

– Mbappé disse a Florentino que Vini Jr estava mais focado nas arquibancadas – afirmou Pipi Estrada, em participação na Rádio Marca.

A leitura de parte da imprensa madrilenha é de que Mbappé assumiu naturalmente o papel de referência, enquanto Vini Jr perdeu influência dentro e fora de campo. O cenário abriu espaço para comparações históricas, sobretudo com o Barcelona do chamado "Dream Team".

Comparação de Vini Jr com Romário

A analogia ganhou força após declarações de José Mari Bakero, ex-jogador do Barcelona, ao programa El Larguero, da "Cadena SER". Para ele, o Real Madrid vive um contexto semelhante ao que o elenco catalão enfrentou no início da década de 1990, quando Romário chegou ao Camp Nou e passou a dividir protagonismo com Hristo Stoichkov.

– Algo semelhante aconteceu conosco, embora não da mesma forma ou com as mesmas características – afirmou Bakero.

– Quando era só o Stoichkov, com o Koeman e o Laudrup, tínhamos três pilares e tudo funcionava mais ou menos bem. A partir do momento em que o Romário chegou, entraram dois jogadores com personalidades muito fortes, que se destacavam em relação ao resto do grupo. Isso nos desestabilizou – completou.

Vini Jr e Kylian Mbappé comemoram gol do Real Madrid na Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

Segundo o ex-meia, a presença de duas estrelas com dificuldade de assimilar papéis distintos acabou afetando o rendimento coletivo e individual. A comparação foi aplicada diretamente ao atual Real Madrid, onde Mbappé e Vini Jr disputam espaço simbólico e técnico dentro da equipe.

– Está desequilibrando a todos, principalmente a eles mesmos. No nosso caso, Stoichkov e Romário perderam muitas das qualidades que tinham. Quando você tem dois jogadores que não entendem os papéis um do outro, tudo fica incrivelmente complicado – analisou.

Além da comparação histórica, comentaristas espanhóis destacaram a mudança de percepção da torcida merengue em relação a Vini Jr. O atacante, que já foi símbolo de identificação com o Bernabéu, passou a ser alvo de vaias em jogos recentes, algo ressaltado em programas esportivos locais.

– Vini Jr, os torcedores do Madrid não o suportam mais – disse David Sánchez, no programa La Tribu.

Na Rádio Marca, Matías Prats também apontou uma mudança clara na relação entre jogador e arquibancada.

– Vini Jr não vai mais arrancar risadas no Real Madrid – afirmou o jornalista.

