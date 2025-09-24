Lamine Yamal vence ‘Bola de Ouro’ com nota perfeita; entenda
A entrega da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira (22), terminou com duas interpretações distintas sobre quem foi o melhor jogador do mundo. Enquanto a France Football premiou Ousmane Dembélé, o Observatório de Futebol do CIES apontou Lamine Yamal como vencedor de sua própria "Bola de Ouro", alcançando pontuação perfeita em seu ranking estatístico.
O jovem atacante do Barcelona obteve pontuação máxima (100,0) no ranking elaborado pelo CIES, superando jogadore como Kylian Mbappé (98,6) e Pedri (97,5). Já Dembélé, premiado em Paris, apareceu apenas na sétima posição, atrás de nomes como Michael Olise, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool.
Como funciona o ranking do CIES?
O levantamento considera o desempenho dos jogadores de linha ao longo do último ano em seis áreas principais: jogo aéreo, construção de jogadas, duelos defensivos, assistências, finalizações, dribles e passes no campo adversário. O método também pondera o nível competitivo das equipes e os resultados obtidos na temporada.
Top-10 do ranking da "Bola de Ouro" do CIES
|Nota
|Jogador
|Clube
100
1. Lamine Yamal
Barcelona
98.6
2. Kylian Mbappé
Real Madrid
97.5
3. Pedri
Barcelona
97.2
4. Virgil van Dijk
Liverpool
96.8
5. Michael Olise
Bayern de Munique
96.2
6. Mohamed Salah
Liverpool
95.6
7. Ousmane Dembélé
PSG
95.2
8. Joshua Kimmich
Bayern de Munique
95.2
9. Achraf Hakimi
PSG
95.1
10. Vini Jr
Real Madrid
Em relação ao resultado final da eleição da "France Football", além das principais mudanças, que são a vitória de Yamal e queda de Dembélé em seis posições, o Top-10 do CIES também trás divergência em alguns pontos, como:
- As ausências de Raphinha, Vitinha, Cole Palmer, Nuno Mendes e Gianluggi Donnaruma entre os dez primeiros;
- A presença de Joshua Kimmich, que sequer foi citado entre os 30 para votação;
- Os aumentos significativos das classificações de Michael Olise e Virgil van Dijk, que foram 30° e 28°, respectivamente;
- As entradas de Vini Jr e Pedri, que foram 16° e 11°, respectivamente
