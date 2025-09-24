menu hamburguer
Lamine Yamal vence ‘Bola de Ouro’ com nota perfeita; entenda

Atacante do Barcelona foi eleito como melhor do mundo por observatório

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/09/2025
12:22
Lamine Yamal foi o vencedor do Troféu Kopa (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)
imagem cameraLamine Yamal foi o vencedor do Troféu Kopa (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)
A entrega da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira (22), terminou com duas interpretações distintas sobre quem foi o melhor jogador do mundo. Enquanto a France Football premiou Ousmane Dembélé, o Observatório de Futebol do CIES apontou Lamine Yamal como vencedor de sua própria "Bola de Ouro", alcançando pontuação perfeita em seu ranking estatístico.

O jovem atacante do Barcelona obteve pontuação máxima (100,0) no ranking elaborado pelo CIES, superando jogadore como Kylian Mbappé (98,6) e Pedri (97,5). Já Dembélé, premiado em Paris, apareceu apenas na sétima posição, atrás de nomes como Michael Olise, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool.

Como funciona o ranking do CIES?

O levantamento considera o desempenho dos jogadores de linha ao longo do último ano em seis áreas principais: jogo aéreo, construção de jogadas, duelos defensivos, assistências, finalizações, dribles e passes no campo adversário. O método também pondera o nível competitivo das equipes e os resultados obtidos na temporada.

➡️Com Raphinha fora do top-3, saiba quem foi o vencedor da Bola de Ouro

Top-10 do ranking da "Bola de Ouro" do CIES

NotaJogadorClube

100

1. Lamine Yamal

Barcelona

98.6

2. Kylian Mbappé

Real Madrid

97.5

3. Pedri

Barcelona

97.2

4. Virgil van Dijk

Liverpool

96.8

5. Michael Olise

Bayern de Munique

96.2

6. Mohamed Salah

Liverpool

95.6

7. Ousmane Dembélé

PSG

95.2

8. Joshua Kimmich

Bayern de Munique

95.2

9. Achraf Hakimi

PSG

95.1

10. Vini Jr

Real Madrid

Em relação ao resultado final da eleição da "France Football", além das principais mudanças, que são a vitória de Yamal e queda de Dembélé em seis posições, o Top-10 do CIES também trás divergência em alguns pontos, como:

  1. As ausências de Raphinha, Vitinha, Cole Palmer, Nuno Mendes e Gianluggi Donnaruma entre os dez primeiros;
  2. A presença de Joshua Kimmich, que sequer foi citado entre os 30 para votação;
  3. Os aumentos significativos das classificações de Michael Olise e Virgil van Dijk, que foram 30° e 28°, respectivamente;
  4. As entradas de Vini Jr e Pedri, que foram 16° e 11°, respectivamente
Lamine Yamal e Raphinha ficaram entre os cinco primeiros colocados da Bola de Ouro da &quot;France Football&quot; (Foto: Divulgação)
Lamine Yamal e Raphinha ficaram entre os cinco primeiros colocados da Bola de Ouro da "France Football" (Foto: Divulgação)

