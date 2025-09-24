Após um começo eletrizante da fase de liga da Champions League, chegou a vez da Europa League dar o pontapé inicial dos confrontos rumo ao mata-mata do torneio. Nesta quarta-feira, nove jogos marcarão o a trajetória em busca do título da competição europeia.

O Lance! reuniu tudo que você precisa saber sobre a Europa League, além da lista completa de jogos desta primeira rodada, que terminará na quinta-feira (25).

Como é a fase de liga da Europa League

A fase de liga será disputada até 29 de janeiro de 2026, e os times classificados às oitavas de final serão aqueles que terminarem entre a primeira e oitava colocação. Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas. Já do 25º lugar para baixo, todos serão eliminados.

No mata-mata, o formato segue o mesmo: confrontos de ida e volta. Os clubes que tiverem o melhor saldo no placar agregado se classifica, sem critério de desempate por gols marcados fora de casa. Caso haja igualdade no tempo normal, há prorrogação e, caso necessário, pênaltis. Já a final segue em partida única no Beşiktaş Park em Istambul, Turquia.

Jogos da fase de liga da Europa League

📅 24/09/2025 – Rodada 1

13:45 – FC Midtjylland x Sturm Graz

13:45 – PAOK x Maccabi Tel Aviv

16:00 – SC Freiburg x FC Basel

16:00 – SC Braga x Feyenoord

16:00 – Real Betis x Nottingham Forest

16:00 – OGC Nice x AS Roma

16:00 – Dinamo Zagreb x Fenerbahçe

16:00 – Estrela Vermelha x Celtic

16:00 – Malmö FF x Ludogorets

📅 25/09/2025 – Rodada 1

13:45 – Go Ahead Eagles x FCSB

13:45 – Lille x Brann

16:00 – VfB Stuttgart x Celta Vigo

16:00 – Rangers x Genk

16:00 – Ferencvaros x Viktoria Plzen

16:00 – Utrecht x Lyon

16:00 – Red Bull Salzburg x FC Porto

16:00 – Aston Villa x Bologna

16:00 – Young Boys x Panathinaikos

Onde assistir a fase de liga da Europa League

A CazéTV fará a transmissão de alguns jogos desta fase da Europa League. Na quarta-feira, a emissora disponibilizará PAOK x Maccabi Tel Aviv, às 13h45 (de Brasília), Betis x Nottingham Forest e OGC Nice x Roma, ambos às 16h (de Brasília).

Quando serão os jogos da Europa League?

Fase de liga

Rodada 1: 24 e 25 de Setembro de 2025

Rodada 2: 2 de Outubro de 2025

Rodada 3: 23 de Outubro de 2025

Rodada 4: 6 de Novembro de 2025

Rodada 5: 27 de Novembro de 2025

Rodada 6: 11 de Dezembro de 2025

Rodada 7: 22 de Janeiro de 2026

Rodada 8: 29 de Janeiro de 2026

Mata-mata

Playoffs da fase do mata-mata*: 19 e 26 de Fevereiro de 2026

Oitavas de final: 12 e 19 de Março de 2026

Quartas de final: 9 e 16 de Abril de 2026

Semifinais: 30 de Abril e 7 de Maio de 2026

Final: 20 de Maio de 2026 (Istanbul)

*Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas.

