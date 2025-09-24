Europa League: fase de liga começa nesta quarta-feira; veja todos os jogos
Nice x Roma, Betis x Forest e Aston Villa x Bologna são alguns dos destaques
- Matéria
- Mais Notícias
Após um começo eletrizante da fase de liga da Champions League, chegou a vez da Europa League dar o pontapé inicial dos confrontos rumo ao mata-mata do torneio. Nesta quarta-feira, nove jogos marcarão o a trajetória em busca do título da competição europeia.
Relacionadas
- Lance! Biz
UEFA Europa League: Betis e Forest, veja quem tem elenco mais valioso
Lance! Biz22/09/2025
- Fora de Campo
Troféus da Europa League e Conference League serão expostos ao público no Brasil
Fora de Campo18/09/2025
- Futebol Internacional
Nottingham Forest anuncia campeão da Europa League pelo Tottenham como novo técnico
Futebol Internacional09/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Lance! reuniu tudo que você precisa saber sobre a Europa League, além da lista completa de jogos desta primeira rodada, que terminará na quinta-feira (25).
Como é a fase de liga da Europa League
A fase de liga será disputada até 29 de janeiro de 2026, e os times classificados às oitavas de final serão aqueles que terminarem entre a primeira e oitava colocação. Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas. Já do 25º lugar para baixo, todos serão eliminados.
No mata-mata, o formato segue o mesmo: confrontos de ida e volta. Os clubes que tiverem o melhor saldo no placar agregado se classifica, sem critério de desempate por gols marcados fora de casa. Caso haja igualdade no tempo normal, há prorrogação e, caso necessário, pênaltis. Já a final segue em partida única no Beşiktaş Park em Istambul, Turquia.
➡️Uefa Europa League: Betis e Forest, veja quem tem elenco mais valioso
Jogos da fase de liga da Europa League
📅 24/09/2025 – Rodada 1
13:45 – FC Midtjylland x Sturm Graz
13:45 – PAOK x Maccabi Tel Aviv
16:00 – SC Freiburg x FC Basel
16:00 – SC Braga x Feyenoord
16:00 – Real Betis x Nottingham Forest
16:00 – OGC Nice x AS Roma
16:00 – Dinamo Zagreb x Fenerbahçe
16:00 – Estrela Vermelha x Celtic
16:00 – Malmö FF x Ludogorets
📅 25/09/2025 – Rodada 1
13:45 – Go Ahead Eagles x FCSB
13:45 – Lille x Brann
16:00 – VfB Stuttgart x Celta Vigo
16:00 – Rangers x Genk
16:00 – Ferencvaros x Viktoria Plzen
16:00 – Utrecht x Lyon
16:00 – Red Bull Salzburg x FC Porto
16:00 – Aston Villa x Bologna
16:00 – Young Boys x Panathinaikos
Onde assistir a fase de liga da Europa League
A CazéTV fará a transmissão de alguns jogos desta fase da Europa League. Na quarta-feira, a emissora disponibilizará PAOK x Maccabi Tel Aviv, às 13h45 (de Brasília), Betis x Nottingham Forest e OGC Nice x Roma, ambos às 16h (de Brasília).
Quando serão os jogos da Europa League?
Fase de liga
- Rodada 1: 24 e 25 de Setembro de 2025
- Rodada 2: 2 de Outubro de 2025
- Rodada 3: 23 de Outubro de 2025
- Rodada 4: 6 de Novembro de 2025
- Rodada 5: 27 de Novembro de 2025
- Rodada 6: 11 de Dezembro de 2025
- Rodada 7: 22 de Janeiro de 2026
- Rodada 8: 29 de Janeiro de 2026
Mata-mata
- Playoffs da fase do mata-mata*: 19 e 26 de Fevereiro de 2026
- Oitavas de final: 12 e 19 de Março de 2026
- Quartas de final: 9 e 16 de Abril de 2026
- Semifinais: 30 de Abril e 7 de Maio de 2026
- Final: 20 de Maio de 2026 (Istanbul)
*Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias