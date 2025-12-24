menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Endrick sonha em triunfar no Real Madrid, mas não entende atitude de Xabi Alonso

Atacante acertou transferência por empréstimo ao Lyon, da França

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/12/2025
11:39
Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei
imagem cameraEndrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)
Anunciado como novo reforço até o fim da temporada do Lyon, Endrick ainda sonha em triunfar com a camisa do Real Madrid. Cercado de expectativas, o centroavante brasileiro viveu um primeiro ano de altos e baixos com a camisa merengue, mas com poucas oportunidades com Xabi Alonso.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No fim da última temporada, Endrick sofreu uma lesão muscular e um contratempo durante um treino no período do Mundial de Clubes o afastou ainda mais dos gramados com o Real Madrid. O jogador estava contrariado por saber que iria iniciar um novo ano em inferioridade de condições em relação aos demais nomes do elenco.

Mas quando voltou a estar à disposição do Real Madrid, Endrick não era nem mandado para o aquecimento por Xabi Alonso. Sem encontrar respostas, o brasileiro recebeu muito apoio do vestiário, o que fez com que dissesse aos companheiros que esperava voltar e triunfar com o clube espanhol em sua despedida, segundo o "As".

Com pouca minutagem no início da temporada, Endrick também não entendeu, assim como outras pessoas ligadas ao Real Madrid, o fato de Xabi Alonso ter utilizado o jovem nos recentes jogos contra Manchester City, pela Champions League, e Talavera, pela Copa do Rei. Ainda assim, o brasileiro mostrou em campo que não esqueceu seu futebol no passado.

Saída de Endrick do Real Madrid

A ideia de Endrick ao deixar o Real Madrid era buscar uma minutagem maior em campo, o que não encontrava com Xabi Alonso. No primeiro semestre da temporada, o atacante entrou em apenas três partidas e somou 99 minutos em campo sob comando do técnico espanhol.

Além disso, Endrick ainda sonha com uma presença na Copa do Mundo de 2026 e precisa desempenhar bem na reta final de temporada para convencer Carlo Ancelotti de que merece um lugar dentre os 26 que serão convocados. No entanto, o jovem não esteve em nenhuma lista do treinador italiano desde a sua chegada na Seleção Brasileira.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Endrick em anúncio como reforço do Lyon
Endrick em anúncio como reforço do Lyon (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

