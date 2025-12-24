Endrick sonha em triunfar no Real Madrid, mas não entende atitude de Xabi Alonso
Atacante acertou transferência por empréstimo ao Lyon, da França
Anunciado como novo reforço até o fim da temporada do Lyon, Endrick ainda sonha em triunfar com a camisa do Real Madrid. Cercado de expectativas, o centroavante brasileiro viveu um primeiro ano de altos e baixos com a camisa merengue, mas com poucas oportunidades com Xabi Alonso.
No fim da última temporada, Endrick sofreu uma lesão muscular e um contratempo durante um treino no período do Mundial de Clubes o afastou ainda mais dos gramados com o Real Madrid. O jogador estava contrariado por saber que iria iniciar um novo ano em inferioridade de condições em relação aos demais nomes do elenco.
Mas quando voltou a estar à disposição do Real Madrid, Endrick não era nem mandado para o aquecimento por Xabi Alonso. Sem encontrar respostas, o brasileiro recebeu muito apoio do vestiário, o que fez com que dissesse aos companheiros que esperava voltar e triunfar com o clube espanhol em sua despedida, segundo o "As".
Com pouca minutagem no início da temporada, Endrick também não entendeu, assim como outras pessoas ligadas ao Real Madrid, o fato de Xabi Alonso ter utilizado o jovem nos recentes jogos contra Manchester City, pela Champions League, e Talavera, pela Copa do Rei. Ainda assim, o brasileiro mostrou em campo que não esqueceu seu futebol no passado.
Saída de Endrick do Real Madrid
A ideia de Endrick ao deixar o Real Madrid era buscar uma minutagem maior em campo, o que não encontrava com Xabi Alonso. No primeiro semestre da temporada, o atacante entrou em apenas três partidas e somou 99 minutos em campo sob comando do técnico espanhol.
Além disso, Endrick ainda sonha com uma presença na Copa do Mundo de 2026 e precisa desempenhar bem na reta final de temporada para convencer Carlo Ancelotti de que merece um lugar dentre os 26 que serão convocados. No entanto, o jovem não esteve em nenhuma lista do treinador italiano desde a sua chegada na Seleção Brasileira.
