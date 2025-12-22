Torcedores do Flamengo se manifestam sobre venda de jogador: 'Sou contra'

A temporada de 2025 do Flamengo vai deixar muitos torcedores com saudade. Com conquistas incríveis, o Rubro-Negro foi o clube mais vitorioso do Brasil na temporada. Olhando para 2026, José Boto aceitou vender um atacante, e os torcedores reagiram nas redes sociais.

O Flamengo acertou a venda do atacante Juninho para o Pumas, do México, por 5 milhões de euros. O jogador já se despediu do Rubro-Negro nas redes sociais. Com o Manto, o centroavante fez quatro gols em 32 jogos.

Nas redes sociais, ficou evidente que Juninho era querido por muitos torcedores do Flamengo, mesmo sem tanta minutagem. Veja os comentários rubro-negros nas redes sociais:

Juninho comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários sobre a venda do atacante

Passagem de Juninho pelo Flamengo

No início deste ano, o Flamengo pagou 5 milhões de euros ao Qarabag por Juninho, mesmo valor que receberá pela venda. Contratado após bom desempenho no futebol do Azerbaijão, somou 32 jogos e quatro gols em 2025. Teve momentos pontuais de destaque, como o gol na final do Carioca diante do Fluminense e o tento decisivo contra o Deportivo Táchira no primeiro jogo da Libertadores.

O atacante Juninho se despediu do Flamengo por meio de seu perfil nas redes sociais neste domingo (21), com extenso agradecimento aos torcedores e companheiros. Acertado com o Pumas, do México, que pagará 5 milhões de euros pela sua contratação, o jogador disse que viveu um sonho no Rubro-Negro. Confira abaixo:

"Ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o Manto Sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025.

Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança jogar no Maracanã e ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra.

Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria.

Conheci grandes jogadores, que até pouco tempo via pela TV, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E, sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos.

Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto… 'pqp'! Foi a coisa mais incrível que já vi na vida e pude ver cantando meu nome, 'Juninho X...', sem contar os malucos que invadiram o nosso 'buzão' e as outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer. Não consigo explicar. Só quem vive isso vai entender!

E eu vivi, fiz história e posso contar!

Obrigado, Nação!