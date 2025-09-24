Atacante do Milan provoca rivais: ‘É cem vezes melhor’

Rafael Leão relembrou os bastidores de sua chegada ao Milan, em 2019, quando ainda defendia o Lille. O atacante português contou, no podcast Say Less, que esteve perto de reforçar a Inter de Milão, mas recusou a proposta. A decisão, segundo ele, foi tomada com convicção e abriu o caminho para sua consolidação com a camisa rossonera.

Naquele verão, o futuro de Leão parecia já traçado. O próprio dirigente do Lille o pressionava para aceitar o acerto com a Inter, mas o jovem não se convenceu.

— O diretor esportivo me disse que iam me vender para a Inter. Eu respondi: "Não, quero ficar mais um ano para crescer e me consolidar". Ele insistia, falava de dinheiro e oportunidades, mas não mudei de ideia — relatou.

Poucas semanas depois, a situação mudou. O mesmo dirigente voltou com outra possibilidade, e desta vez o atacante não pensou duas vezes. Além disso, o português revelou ainda que a identificação com o Milan pesou muito em sua escolha.

— Ele disse: "Agora é o Milan". Eu falei logo que sim. Dois dias depois comentou que havia uma proposta concreta e que alguém queria falar comigo. Era o Paolo Maldini, em videochamada. Ele disse: "Você tem que vir, estamos prontos para te contratar". Não pude recusar — afirmou Leão.

Rafael Leão em ação pelo Milan (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

— Quando criança, assistia Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Seedorf. Eles fizeram história no Milan. E depois tem as sete Champions, atrás só do Real Madrid. Entre Milan e Inter, escolho o Milan cem vezes. Foi o melhor caminho que poderia seguir. Quando Maldini falou comigo, eu soube na hora: tinha que ser o Milan — destacou.

Desde então, o camisa 10 se tornou peça fundamental do time e símbolo da atual geração rossonera. Para ele, aquela escolha foi decisiva. No Milan, Rafael Leão conquistou o Campeonato Italiano, em 2022, e a Supercopa da Itália, em 2024.

Próxima partida do Milan

O Milan retorna aos gramados para encarar o Napoli, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, no domingo (28), às 15h45, no San Siro. Os Rossoneros ocupam a terceira colocação na tabela, com nove pontos conquistados, em três vitórias e apenas uma derrota.

