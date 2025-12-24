O "Transfermarkt", site alemão especializado em valores de mercado, transferências e transações do futebol, realizou uma atualização e reavaliou as cifras que cada jogador da La Liga vale. Com a nova análise, o francês Mbappé, do Real Madrid, se igualou ao espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, distanciando-se ainda mais de Raphinha. Os craques europeus são os mais valiosos do planeta, conforme o site alemão.

Desde a última atualização, Mbappé já valia mais do que o brasileiro do clube catalão. Porém, com os novos valores, essa distância aumentou ainda mais. O prodígio espanhol, Lamine Yamal, liderava o ranking de jogadores mais valiosos do mundo, avaliado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão). O craque do Barça terá de dividir o posto com o francês, agora também avaliado em 200 milhões de euros.

Raphinha, por outro lado, viu seu valor cair em 10 milhões de euros. Antes, estava avaliado em 90 milhões de euros (cerca de R$ R$ 506 milhões), agora, seu valor de mercado é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões).



O jogador gaúcho também foi ultrapassado por outro jovem que vem se destacando no futebol espanhol: Arda Güler, do Real Madrid. Antes desta atualização, o turco de apenas 20 anos valia 60 milhões de euros, mas agora vale 90 milhões de euros (R$ R$ 506 milhões).

Antes de toda esta desvalorização, o jogador brasileiro ainda era o terceiro mais valioso do elenco catalão, atrás apenas de Yamal e Pedri. Agora, Raphinha se igualou a outros jogadores e se encontra mais abaixo na lista.

Raphinha participou de evento da Coristina D em São Paulo (Foto: Josep Lago / AFP)

Hoje, Raphinha é o segundo brasileiro mais valioso da competição, atrás apenas de Vini Jr, do Real Madrid, que vale 150 milhões de euros (R$ 843 milhões).

Confira os 10 jogadores mais valiosos da Liga: