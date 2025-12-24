Mbappé se iguala a Yamal, e Raphinha desvaloriza; veja atualizações do mercado
Atualização aconteceu na última semana
- Matéria
- Mais Notícias
O "Transfermarkt", site alemão especializado em valores de mercado, transferências e transações do futebol, realizou uma atualização e reavaliou as cifras que cada jogador da La Liga vale. Com a nova análise, o francês Mbappé, do Real Madrid, se igualou ao espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, distanciando-se ainda mais de Raphinha. Os craques europeus são os mais valiosos do planeta, conforme o site alemão.
Relacionadas
- Lance! Biz
Real Madrid x Barcelona: LaLiga tem virada na distribuição de direitos de transmissão
Lance! Biz22/12/2025
- Futebol Internacional
Com gol de Raphinha, Barcelona vence sétima seguida e segue na liderança de La Liga
Futebol Internacional21/12/2025
- Futebol Internacional
Mbappé iguala Cristiano Ronaldo, e Real Madrid vence Sevilla em La Liga
Futebol Internacional21/12/2025
Desde a última atualização, Mbappé já valia mais do que o brasileiro do clube catalão. Porém, com os novos valores, essa distância aumentou ainda mais. O prodígio espanhol, Lamine Yamal, liderava o ranking de jogadores mais valiosos do mundo, avaliado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão). O craque do Barça terá de dividir o posto com o francês, agora também avaliado em 200 milhões de euros.
Raphinha, por outro lado, viu seu valor cair em 10 milhões de euros. Antes, estava avaliado em 90 milhões de euros (cerca de R$ R$ 506 milhões), agora, seu valor de mercado é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões).
O jogador gaúcho também foi ultrapassado por outro jovem que vem se destacando no futebol espanhol: Arda Güler, do Real Madrid. Antes desta atualização, o turco de apenas 20 anos valia 60 milhões de euros, mas agora vale 90 milhões de euros (R$ R$ 506 milhões).
Antes de toda esta desvalorização, o jogador brasileiro ainda era o terceiro mais valioso do elenco catalão, atrás apenas de Yamal e Pedri. Agora, Raphinha se igualou a outros jogadores e se encontra mais abaixo na lista.
No Lance Biz, acompanhe as novidades do noticiário sobre o business esportivo
Hoje, Raphinha é o segundo brasileiro mais valioso da competição, atrás apenas de Vini Jr, do Real Madrid, que vale 150 milhões de euros (R$ 843 milhões).
Confira os 10 jogadores mais valiosos da Liga:
- Kylian Mbappé – Real Madrid CF – 200.00 milhões de euros (R$ 1.124 bilhão)
- Lamine Yamal – FC Barcelona – 200.00 milhões de euros (R$ 1.124 bilhão)
- Jude Bellingham – Real Madrid CF – 160.00 milhões de euros (R$ 899 milhões)
- Vinicius Junior – Real Madrid CF – 150.00 milhões de euros (R$ 843 milhões)
- Pedri – FC Barcelona – 140.00 milhões de euros (R$ 787 milhões)
- Federico Valverde – Real Madrid CF – 120.00 milhões de euros (R$ 674 milhões)
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid – 100.00 milhões de euros (R$ 562 milhões)
- Arda Güler – Real Madrid CF – 90.00 milhões de euros (R$ 506 milhões)
- Raphinha – FC Barcelona – 80.00 milhões de euros (R$ 450 milhões)
- Pau Cubarsí - FC Barcelona - 80 milhões de euros (R$ 450 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias