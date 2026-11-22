A estreia de Mauricio Pochettino no comando do Manchester United terminou com uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool neste domingo (22), em Anfield, pela 11ª rodada da Premier League. O treinador argentino viu seus planos serem comprometidos logo nos primeiros minutos, quando Leny Yoro foi expulso. Com um jogador a mais, os donos da casa aproveitaram a vantagem e construíram a goleada.

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Como foi o jogo entre Liverpool e Manchester United

Primeiro tempo

O início da partida foi movimentado, mas o cenário mudou aos oito minutos. Após uma falha defensiva, Alexander Isak ganhou a disputa de bola e avançava em direção ao gol quando foi derrubado por Leny Yoro. O árbitro mostrou o cartão vermelho ao zagueiro e deixou o Manchester United com um jogador a menos.

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Na cobrança da falta, Dominik Szoboszlai acertou um chute forte e abriu o placar para o Liverpool. A equipe da casa aproveitou a desorganização dos visitantes e ampliou aos 12 minutos. Florian Wirtz recebeu cruzamento da esquerda, girou na área e marcou o segundo gol.

Com a desvantagem numérica e dois gols sofridos rapidamente, o Manchester United teve dificuldades para reagir. A equipe chegou a levar perigo em uma finalização de fora da área, mas parou em Alisson. Pochettino promoveu uma mudança antes do intervalo, com a entrada de Harry Maguire no lugar de Bryan Mbeumo, para reorganizar a defesa.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, Pochettino também substituiu Matheus Cunha, que teve atuação discreta. Mesmo com as mudanças, o Manchester United não conseguiu equilibrar o clássico. O Liverpool seguiu controlando as ações e criando oportunidades para ampliar.

Aos 20 minutos, Rio Ngumoha recebeu passe de Bradley Barcola e marcou o terceiro gol dos Reds. Já aos 37, Florian Wirtz encontrou Víctor Muñoz em profundidade. O atacante, que havia entrado no decorrer da partida, finalizou forte para fechar o placar em 4 a 0.

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Nos acréscimos, Bruno Fernandes teve a chance de diminuir para o Manchester United, mas parou em uma defesa de Alisson. A torcida do Liverpool comemorou a intervenção do goleiro como mais um gol.

Situação na Premier League

A derrota deixa o Manchester United na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com oito pontos. O Liverpool, por sua vez, chegou a 21 pontos e ocupa o quarto lugar na tabela.

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O resultado representa um início difícil para Pochettino no comando dos Red Devils. O treinador terá pouco tempo para trabalhar antes do próximo compromisso da equipe, marcado para quarta-feira (25), contra o Sporting, pela Champions League.

Próximos jogos do Liverpool

Club Brugge (F) – 25/11, às 17h (de Brasília), pela Champions League.

– 25/11, às 17h (de Brasília), pela Champions League. Everton (F) – 29/11, às 9h (de Brasília), pela Premier League.

– 29/11, às 9h (de Brasília), pela Premier League. Sunderland (C) – 2/12, às 16h30 (de Brasília), pela Premier League.

Próximos jogos do Manchester United