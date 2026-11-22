A noite de sábado (21) foi marcada por dois episódios preocupantes para Désiré Doué. Depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito durante a partida entre PSG e Nice, pelo Campeonato Francês, o atacante da seleção francesa teve a casa, localizada em Orgeval, na região de Yvelines, alvo de uma tentativa de assalto.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Segundo informações do jornal "Le Parisien", Doué retornou à residência após o jogo e encontrou policiais em frente ao imóvel. Suspeitos haviam entrado no jardim da propriedade, mas fugiram ao perceber que a casa estava ocupada.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com a publicação, não foram encontrados sinais de arrombamento. A polícia foi acionada após a movimentação dos invasores, que deixaram o local antes de conseguir entrar na residência.

Lesão grave durante partida contra o Nice

O episódio aconteceu poucas horas depois de Doué deixar o gramado de maca na vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Nice. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve ficar afastado dos gramados por vários meses.

continua após a publicidade

A lesão representa um desfalque importante para o técnico Luis Enrique e também para a seleção francesa. O jogador passará por avaliação médica para definir os próximos passos do tratamento.