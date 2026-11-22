Hansi Flick critica arbitragem após vitória do Barcelona: 'É sempre a mesma história'
Técnico alemão questionou a expulsão de Fermín López, reclamou da postura do quarto árbitro e afirmou que faltou diálogo durante a partida contra o Villarreal
A vitória do Barcelona sobre o Villarreal não impediu Hansi Flick de demonstrar irritação com a arbitragem. Após a partida, o treinador criticou a atuação de Hernández Hernández, questionou a expulsão de Fermín López e reclamou da postura da equipe de arbitragem em relação ao banco de reservas catalão.
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O alemão também recebeu cartão amarelo durante o confronto. Segundo Flick, a advertência aconteceu porque ele tentou obter explicações sobre a expulsão do meio-campista. O treinador afirmou que não entendeu o motivo da decisão e que ainda precisava de mais informações sobre o lance.
— Não sei por que Fermín foi expulso. Na verdade, perguntei a eles, e foi por isso que vi o cartão amarelo. O que sei é que o quarto árbitro ficou olhando para o nosso banco de reservas durante toda a partida. Tento ajudar os árbitros em campo. Não sei o que aconteceu ou o que ele disse ao Fermín. Preciso de mais informações — declarou.
Flick reclama de falta de diálogo com a arbitragem
Em outro momento da entrevista, Flick voltou a criticar a condução da partida e afirmou que a situação já se tornou recorrente nos jogos do Barcelona. O técnico disse que esperava mais comunicação dos árbitros com os jogadores e integrantes da comissão técnica.
— É sempre a mesma coisa. É a mesma história de sempre. E, se continuar assim, tudo o que podemos fazer é jogar melhor para vencer. Como fizemos no segundo tempo — afirmou.
O treinador também explicou que sua insatisfação não estava relacionada apenas à expulsão de Fermín. Para ele, os integrantes da arbitragem mantiveram a atenção voltada ao banco do Barcelona durante o jogo, sem oferecer explicações quando questionados.
— Estou muito satisfeito com a arbitragem em geral, mas não com este árbitro. Todos estavam sempre focados em nós, nos observando. Poderia ser feito de forma diferente: conversar, explicar... mas eles não nos disseram nada. Acho que a maioria dos árbitros conversa com o jogador, explica. É tudo uma questão de comunicação — completou.
Flick elogia reação do Barcelona contra o Villarreal
Apesar das reclamações, Flick valorizou a atuação da equipe e a reação depois de sair atrás no placar por dois gols nos primeiros dez minutos. O treinador reconheceu o início ruim, mas destacou as oportunidades criadas ainda na primeira etapa e a melhora coletiva após o intervalo.
— Estou muito feliz com a vitória, depois de eles terem aberto o placar logo no início devido a um erro claro nosso. Tivemos chances de marcar no primeiro tempo, e no segundo tempo jogamos muito melhor e estivemos bem organizados. Acho que merecemos a vitória — avaliou.
O alemão também destacou a organização do time na etapa final e a capacidade de controlar o meio-campo e o ritmo da partida. Para Flick, a equipe conseguiu impor seu jogo e desgastar o adversário até construir a virada.
— Conseguimos marcar três gols em dez minutos. Incrível — celebrou.
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