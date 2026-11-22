Deyverson surpreende e revela que jogaria em time argentino
Atacante comenta possibilidade de defender antigo adversário na Libertadores
O atacante Deyverson, ex-Palmeiras, Atlético-MG e Benfica, surpreendeu ao afirmar que aceitaria defender o River Plate, da Argentina. O jogador foi um dos protagonistas da eliminação da equipe argentina na semifinal da Libertadores de 2024, quando marcou dois gols pelo clube mineiro nos confrontos entre as equipes.
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Em entrevista à Slakun TV, Deyverson destacou que encara o futebol de maneira profissional e não descartou vestir a camisa do River Plate, mesmo após ter sido decisivo contra o clube em uma das principais competições do continente.
— Sou uma mercadoria, um jogador de futebol. Não posso cuspir para cima, porque vai cair na minha cara. Tenho que ser profissional em todos os aspectos. Se o River me chamar, vou jogar. Vou dar a vida — afirmou.
Trajetória de Deyverson
Aos 35 anos, Deyverson acumula passagens por clubes do futebol brasileiro e internacional. Revelado pelo Mangaratibense, o atacante construiu parte da carreira na Europa, onde defendeu equipes como Benfica B, Belenenses, Colônia, Levante e Alavés.
No Brasil, ganhou projeção principalmente com a camisa do Palmeiras, clube pelo qual conquistou títulos importantes. O momento mais marcante aconteceu na final da Libertadores de 2021, quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, na prorrogação, garantindo o tricampeonato continental da equipe paulista.
O atacante também passou por Cuiabá e Fortaleza, seu último clube no futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou experiências em diferentes equipes e se destacou pelo estilo irreverente dentro e fora de campo.
Posteriormente, Deyverson passou a defender a LDU, do Equador. Pela equipe equatoriana, disputou 45 partidas, marcou nove gols e distribuiu quatro assistências.
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