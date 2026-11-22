As lesões de Désiré Doué e Harry Kane após a Data Fifa de novembro reacenderam o debate sobre o calendário do futebol europeu. O técnico José Mourinho, do Real Madrid, criticou a sequência de compromissos enfrentada pelos jogadores convocados por suas seleções e apontou o acúmulo de desgaste como um fator de preocupação.

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Harry Kane sofreu uma lesão no tornozelo na sexta-feira, enquanto Désiré Doué rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no sábado, durante a vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Nice. Os dois atacantes devem ficar afastados dos gramados por vários meses.

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Atacante francês do PSG, Désiré Doué, deixa o gramado de maca após sofrer uma lesão durante a partida contra o Nice, no Allianz Riviera, em 21 de novembro de 2026. (Foto: Valery HACHE/AFP)

Em entrevista coletiva após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, Mourinho destacou as dificuldades enfrentadas pelos atletas no retorno aos clubes.

— Os jogadores que voltam das seleções precisam lidar com mudanças na rotina de trabalho e com o acúmulo de fadiga. Para completar, temos uma lesão de ligamento cruzado de Doué e a lesão na sindesmose de Harry Kane. São períodos difíceis — afirmou o treinador.

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Mourinho cita resultados de grandes clubes europeus

O técnico português também chamou atenção para o desempenho de equipes com muitos jogadores convocados por seleções nacionais. Na avaliação de Mourinho, os resultados do fim de semana refletem as dificuldades enfrentadas por esses elencos após o período internacional.

— Se olharmos para as grandes equipes que jogaram hoje, aquelas que tinham mais jogadores nas seleções: o Arsenal não venceu, o Manchester City não venceu, o Chelsea não venceu e o Bayern também não venceu — comentou.

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O Arsenal empatou por 2 a 2 com o Newcastle, enquanto o Manchester City ficou no 1 a 1 com o Fulham. O Chelsea perdeu por 4 a 1 para o Leeds, e o Bayern de Munique empatou por 1 a 1 com o Colônia.

A situação de Doué representa mais um problema para o PSG. Em outubro, o clube também perdeu Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atacante passou por cirurgia e ficará afastado por vários meses.