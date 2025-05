Salah critica torcida do Liverpool por atitude contra Alexander-Arnold

Ídolo máximo do Liverpool, o atacante Mohamed Salah criticou o comportamento da torcida com o lateral-direito Alexander-Arnold. De saída dos Reds após 20 anos, o defensor inglês foi vaiado ao substituir Conor Bradley no empate por 2 a 2 contra o Arsenal, pela 36ª rodada da Premier League.

Em entrevista à "Sky Sports", gravado em Dubai, Salah admitiu ter ficado com surpresa e triste com as vaias que Alexander-Arnold recebeu de grande parte da torcida do Liverpool antes, durante e depois da partida de domingo.

- Ele tem 26 anos e já foi bicampeão da liga. O que mais ele poderia ter feito? Ele precisa mudar e se desafiar. As pessoas não sabem muito sobre isso, mas ele está no clube há 20 anos. É muito difícil mentalmente para alguém estar 20 anos em um clube - disse Salah.

- Eu disse a ele (Alexander-Arnold) ontem: 'Não me olhe nos olhos na sua despedida', porque eu realmente o amo. Ele merece a melhor despedida do clube. Ele fez muito pela cidade e pelo clube. Ele foi, provavelmente, o melhor jogador formado em casa na história do Liverpool e precisava de um novo desafio - analisou.

Ao contrário do lateral inglês, duas estrelas do Liverpool que também teriam o contrato encerrado em junho deste ano renovaram: Salah e Van Dijk. Vivendo uma temporada digna a melhor jogador do mundo, o atacante egípcio renovou no dia 11 de abril.

Trent Alexander-Arnold em ação pelo Liverpool na temporada de 2024/25 (Foto: Divulgação/Instagram)

Na semana seguinte, foi a vez do capitão Van Dijk tomar a mesma atitude e estendeu seu vínculo. Arnold, o único nascido e criado em Liverpool, passava pela situação mais crítica, pois havia o interesse do Real Madrid no meio das negociações de renovação com os Reds, o que o fez a sair do clube de origem sem custos neste fim de temporada.

Alexander-Arnold de saída do Liverpool

Trent-Alexander Arnold não será mais jogador do Liverpool e deixa o clube ao fim desta temporada, após nove anos no time profissional e uma vida inteira dedicada aos Reds. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (5), o defensor disse que não renovará com o atual campeão da Premier League rumo a um novo desafio na carreira. O Real Madrid deve ser o novo destino do camisa 66, conforme noticiado pela imprensa internacional.

No Liverpool, ele subiu aos profissionais no comando de Jürgen Klopp, em 2016, com apenas 18 anos. Agora, deixa Anfield com 352 partidas, além de 23 gols marcados e 92 assistências. Por títulos, Arnold viveu uma das eras mais vitoriosas da história do recente do clube: um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa Europeia, dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra.

