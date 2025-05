Liverpool e Arsenal empataram por 2 a 2 neste domingo (11), em partida válida pela 36ª rodada da Premier League. O duelo aconteceu no Emirates Stadium, em Londres. Os gols dos Reds foram marcados por Gakpo e Luis Díaz, enquanto Martinelli e Merino balançaram as redes para os Gunners.

Com o resultado, o Liverpool - já campeão da Premier League - soma mais um ponto e apenas cumpre tabela nas rodadas finais. O Arsenal, por sua vez, desperdiça a chance de se consolidar na vice-liderança e fica apenas dois pontos à frente do Newcastle, que segue na cola pela segunda posição.

Liverpool x Arsenal: Como foi o jogo?

Os primeiros minutos foram equilibrados, com ambas as equipes se estudando. O Arsenal buscava mais o ataque, mas era o Liverpool quem oferecia maior perigo. Mesmo já garantido como campeão, os Reds atuaram com seriedade, buscando a vitória desde o início.

Aos 20 minutos, o Liverpool abriu o placar. Após desperdiçar uma chance clara momentos antes, Gakpo aproveitou cobrança rápida de lateral e cruzamento preciso de Robertson para marcar de cabeça, surpreendendo a defesa adversária. Apenas um minuto depois, veio o segundo gol. Salah lançou em profundidade para Szoboszlai, que avançou com velocidade e tocou para Luis Díaz. O colombiano finalizou com categoria e ampliou para o Liverpool.

Szoboszlai e Saliba disputando a bola no confronto entre Liverpool e Arsenal, na Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

Na segunda etapa, o Arsenal reagiu rapidamente. Logo aos dois minutos, Trossard venceu Conor Bradley pela ponta e cruzou na medida para Martinelli, que apareceu livre e finalizou com um toque sutil, descontando para os donos da casa.

O empate veio aos 30 minutos. Odegaard arriscou de fora da área, obrigando Alisson a fazer grande defesa. A bola ainda tocou na trave e voltou para a área, onde Merino apareceu livre para aproveitar o rebote e deixar tudo igual no placar.

Na reta final da partida, o herói do Arsenal, Merino, levou o segundo amarelo após uma lambança perto da área, e acabou expulso. Deste modo, o Liverpool tomou as rédeas da partida novamente, chegando com mais perigo. Odegaard, em uma rara oportunidade, assustou Alisson. Porém, no lance seguinte, em jogada de escanteio, o Liverpool marcou o gol da vitória, entretanto, o VAR pegou uma falta de Konaté, e o lance foi anulado. Assim, o jogo terminou empatado em 2 a 2.

O que vem por aí?

Após o jogo, o Liverpool volta a campo novamente na segunda-feira (19) e duela contra o Brighton, em partida válida pela 37ª rodada da Premier League. O Arsenal, por outro lado, tem missão difícil no próximo confronto, já que enfrenta o Newcastle, 3º colocado, que está um ponto atrás dos Gunners.

