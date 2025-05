Real Madrid planeja futuro com Ancelotti e mantém portas abertas

O Real Madrid planeja o retorno de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026, em que o treinador comandará a Seleção Brasileira. Segundo o "Marca", as partes mantém portas abertas e com a promessa de um retorno ao fim do contrato com o Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As conversas estão em andamento, e Ancelotti deve regressar ao Real Madrid e atuar até em uma nova função no clube. No dia 25 de maio, o treinador receberá uma grande homenagem do clube no Santiago Bernabéu, mas sem a expectativa de uma despedida definitiva.

continua após a publicidade

Nos últimos meses, Florentino Pérez conversava com Ancelotti e acreditava que havia uma necessidade de mudança no comando técnico. O treinador entendeu que era melhor iniciar um novo projeto fora do Real Madrid, uma vez que a equipe não conseguia reagir nas competições.

Com a saída de Carlo Ancelotti, o Real Madrid deve oficializar a chegada de Xabi Alonso nas próximas semanas. Existe a expectativa de que o espanhol assina um contrato de longo prazo, o que dificultaria o retorno do italiano ao clube espanhol em sua atual função.

continua após a publicidade

Real Madrid trabalha com saída de Ancelotti

Com a saída de Ancelotti, o Real Madrid já trabalha nos bastidores com Xabi Alonso e visando a próxima temporada. Com isso, o clube espanhol já definiu as prioridades da janela de transferências e está próximo de acertar contratações.