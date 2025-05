Trent-Alexander Arnold não será mais jogador do Liverpool. O inglês deixa o clube ao fim desta temporada, após nove anos no time profissional e uma vida inteira dedicada aos Reds. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (5), o defensor disse que não renovará com o atual campeão da Premier League rumo a um novo desafio na carreira. O Real Madrid deve ser o novo destino do camisa 66, conforme noticiado pela imprensa internacional.

— Sei que muitos de vocês se perguntaram por que ou ficaram frustrados por eu não ter falado sobre isso ainda, mas sempre foi minha intenção manter meu foco total nos melhores interesses da equipe, que era garantir o número 20 — disse o jogador, sobre a temporada e a conquista da Premier League 2024/25 — disse o jogador.

— Este clube tem sido a minha vida inteira – o meu mundo inteiro – há 20 anos. Da Academia até agora, o apoio e o amor que senti de todos, dentro e fora do clube, permanecerão comigo para sempre. Serei eternamente grato a todos vocês. Mas eu nunca conheci nada além disso e essa decisão é sobre vivenciar um novo desafio, sair da minha zona de conforto e me desafiar tanto profissionalmente quanto pessoalmente — completou lateral-direito de 26 anos.

Apesar da excelente primeira temporada de Arne Slot no comando, a diretoria dos Reds não teve vida fácil fora dos campos. Por coincidência ou falta de planejamento, os contratos de três estrelas acabariam no dia 30 de junho de 2025: Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, além de Trent.

Vivendo uma temporada digna a melhor jogador do mundo, Salah renovou no dia 11 de abril. Na semana seguinte, foi a vez do capitão Van Dijk tomar a mesma atitude e estendeu seu vínculo. Arnold, o único nascido e criado em Liverpool, passava pela situação mais crítica, pois havia o interesse do Real Madrid no meio das negociações de renovação com os Reds, o que o fez a sair do clube de origem sem custos neste fim de temporada. O time da capital espanhola espera contar com o jogador para a disputa do Mundial de Clubes, realizado entre os meses de junho e julho.

No Liverpool, ele subiu aos profissionais no comando de Jürgen Klopp, em 2016, com apenas 18 anos. Agora, deixa Anfield com 351 partidas, além de 23 gols marcados e 92 assistências. Por títulos, Arnold viveu uma das eras mais vitoriosas da história do recente do clube: um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa Europeia, dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra.

