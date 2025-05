Almada pode estar de saída do Lyon em barca de John Textor

Campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo, o meio-campista Thiago Almada pode estar de saída do Lyon, da França, devido aos problemas financeiros do clube. Além do argentino, Lacazette, Cherki e Tagliafico são alguns dos jogadores que devem deixar o time do empresário John Textor, também dono do Glorioso.

O Eagle Football Group, empresa que comanda o Lyon, divulgou os resultados financeiros do primeiro semestre da temporada 2024/25, com prejuízo líquido de 117 milhões de euros (cerca de R$ 723 milhões na cotação atual).

Recentemente, Uefa impôs uma sanção financeira ao clube por contas não pagas a outros clubes e autoridades sociais e fiscais ao longo da temporada, em controle feito pelo Corpo de Controle Financeiro dos Clubes (CFCB).

A situação financeira do clube de John Textor é delicada e não conseguiu atingir as metas estabelecidas para a venda de jogadores. Segundo o jornal francês "L'Équipe", as vendas de Rayan Cherki e Almada podem ser significativas para o Lyon por conta da idade e o potencial dos atletas.

Lyon de John Textor vai cair na França?

O Lyon também está sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) por um possível rebaixamento. Textor precisará resolver um rombo de mais de R$ 725 milhões, e a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) local conduz as investigações da situação. Antes, a diretoria havia sido notificada de um transfer ban - impossibilidade de contratar novos jogadores -, mas agora, o destino pode ser a Ligue 2.

John Textor, dono da SAF do Botafogo e do Lyon, da França (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Uma das esperanças de resolução do problema era a possível conquista da Europa League, mas o clube foi eliminado pelo Manchester United sofrendo três gols na prorrogação das quartas de final, e não pôde embolsar o bônus de título. Mais recentemente, o respiro veio através da extensão da parceria com a Emirates, que estampa seu nome na parte frontal da camisa dos franceses, e pagará R$ 600 milhões em um espaço de cinco anos.

Atualmente, o Lyon ocupa a sétima colocação do Campeonato Francês com 54 pontos e precisa de uma combinação de resultados na última rodada para chegar na zona de classificação em competições internacionais e jogar a Europa League ou a Conference League.

