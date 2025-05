O Barcelona vive uma temporada de ouro. Além de conquistar a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei, a equipe levantou o caneco de La Liga na última quinta-feira com direito a belíssimo gol de Lamine Yamal. Um dos protagonistas dos títulos é o técnico Hansi Flick, que se juntou ao clube em meio do ano passado. Em entrevista à "RAC", Joan Laporta falou sobre a renovação de contrato do comandante e também da importância do alemão ao Barça.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Concordamos em renovar há alguns meses. O Deco vai finalizar o plano. Ele está no caminho certo.

O presidente do Barcelona também ressaltou a condição de Flick para aumentar seu vínculo: que isso ocorra de ano em ano ao invés de um novo contrato longo. Segundo Laporta, é por conta de uma "sensibilidade incrível" por parte do alemão.

continua após a publicidade

— O Flick quer renovar ano após ano. Ele sempre brinca quando certas coisas acontecem que gerenciar este grupo não é fácil, mas eu sei que ele está feliz. Ele é disciplinado, rigoroso, muito profissional. Mas ele tem uma sensibilidade especial. Quando as coisas saem do normal, ele sempre brinca que quer que eu renove, mas que olhe para o grupo.

Jogadores do Barcelona festejam junto aos torcedores o título de La Liga (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Laporta também exaltou a temporada considerada histórica e creditou o sucesso das conquistas aos jogadores e, claro, Hansi Flick. Das competições disputadas e desejadas pelo Barcelona, apenas a Champions League ficou de fora. O clube foi eliminado pela Inter de Milão nas semifinais do torneio, fato que foi lamentado novamente pelo mandatário.

continua após a publicidade

— Não me lembro de uma temporada com tantas tentativas de nos desestabilizar. Os jogadores foram extraordinários, com o Flick. E o Deco também na montagem do time. Uma temporada histórica também, pela forma como vencemos. Sempre vencemos nossos adversários. E merecidamente. Uma alta porcentagem dos sucessos se deve a ele (Flick). Disciplina e rigor. Um treinador satisfeito com o grupo. Entusiasmado com o projeto. Estamos de acordo há algum tempo: ele continuará.

— Só faltou chegar a Munique e jogar a final da Liga dos Campeões. Mas ainda há espaço para aprender. Mas com La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa, estou muito feliz. O objetivo principal era vencer a LaLiga. Era o título mais honesto. Superamos isso em muito ao vencer a Copa do Rei e a Supercopa, mesmo contra o nosso maior rival. — concluiu.

Retorno ao Camp Nou, reforços e próxima temporada

Em entrevista ao programa "El Matí" da Rádio Catalunuya, Laporta comentou sobre a possibilidade de retornar ao Camp Nou já na próxima temporada. Atualmente, o Barcelona tem mandado seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys.

— Se não houver imprevistos, começaremos a jogar na próxima temporada. Estamos planejando jogar em casa em setembro.

Embora a temporada tenha terminado para o clube na quinta-feira, com o 28º título de La Liga conquistado, Laporta expôs que já existe planejamento projetando o próximo ano e também os desafios que terão ao longo da temporada 2025/26. Segundo o presidente, a Champions League é o desejo de todo o elenco.

— Eles querem tudo. São descarados e descarados. A Champions League s está aí. No Barcelona, ​​também somos exigentes; queremos vencer, além de espetáculo e jogar bem. Temos que avaliar o que temos. Estamos preparados caso precisemos fechar negócio, mas não haverá muitos ajustes porque temos um ótimo grupo. Temos um time muito competitivo.

— Acho que a Supercopa dita o ritmo da competição até certo ponto. Houve uma espécie de conspiração contra as tentativas ferozes de nos impedir de registrar Pau Víctor e Dani Olmo. Felizmente, não deu certo para aqueles que não queriam que os registrássemos. E foi aí que a equipe ganhou moral. Mas a chave tem sido o trabalho diário, o trabalho do Flick e dos preparadores físicos, que fizeram um ótimo trabalho. Acho que o diretor esportivo entende de futebol e está sempre atento ao tempo — disse Laporta, ao ser questionado sobre o momento chave da temporada.

Por fim, o presidente do Barcelona pontuou sobre eventuais chegadas para fortalecer a equipe no próximo ano. Para Laporta, as necessidades de ajustes, bem como quais nomes se encaixam no elenco, serão analisados para tornar o time ainda mais forte.

— Temos que destacar o time. Se ajustes puderem ser feitos, eles serão feitos. Nós, torcedores de futebol, sempre queremos ter os melhores jogadores, mas não podemos simplesmente escolher times. Os melhores jogadores não formam o melhor time. E temos que levar em conta o potencial dos jogadores que vêm de casa. A força deste grupo é a combinação de jogadores formados na casa e jogadores de fora. Nesse sentido, tudo relacionado a novas contratações andará de mãos dadas com o destaque deste time.

➡️Barcelona busca ‘novos Yamal e Raphinha’ no mercado de transferências; entenda

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.