O Liverpool anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), a renovação de contrato do atacante Mohamed Salah. O egípcio viveu uma longa novela ao longo da temporada para se manter em Anfield, e finalmente, as partes chegaram a um acordo para a continuidade de um ciclo que completará oito anos no verão europeu.

O novo vínculo entre clube e jogador terá duração até o fim do primeiro semestre de 2027. Arne Slot, atual técnico dos Reds, confirmou que a assinatura envolveu um aumento salarial para o atacante, que já é o mais bem pago do elenco.

- Claro que estou feliz. Ele mostrou o quão valioso é para o elenco e para o clube por muitos anos. Então posso presumir que nossos fãs e os companheiros de equipe estão felizes com a extensão e espero que ele mostre já no domingo o que tem feito na temporada. Sei que os donos fizeram um grande esforço para mantê-lo aqui... e esforço significa dinheiro - afirmou o holandês.

No comunicado que confirmou a renovação, Salah também comemorou o fim da longa novela. Ao longo de 2024-25, o "Egyptian King" chegou a afirmar publicamente que se via "mais fora do que dentro" de Anfield devido a não ter sido procurado para tratar do assunto.

- Isso é maravilhoso, tive meus melhores anos aqui. Já joguei por oito anos, espero que sejam dez. Curto a vida e o futebol aqui. Quero dizer à torcida que estou muito feliz de continuar aqui. Assinei porque acredito que podemos ganhar outros grandes títulos juntos. Continuem nos apoiando e nós entregaremos o nosso melhor, e esperançosamente, no futuro, ergueremos mais taças - declarou o camisa 11.

Salah chegou ao Liverpool em uma janela quente na Inglaterra, com nomes como Lukaku, Ederson e Bernardo Silva deixando outras ligas para reforçar os gigantes locais. Desde então, o jogador alcançou recordes e títulos: conduziu os Reds à primeira Premier League de sua história, se tornou o maior artilheiro do clube em jogos da liga, e persegue o topo dos maiores marcadores, atrás apenas das lendas Roger Hunt e Ian Rush.

🔢 Números de Mohamed Salah pelo Liverpool

⚽ 394 jogos

🥅 243 gols

📤 111 assistências

🏆 Títulos: Champions League de 2018-19; Supercopa da Uefa de 2019; Mundial de Clubes de 2019; Premier League de 2019-20; FA Cup de 2021-22; Supercopa da Inglaterra de 2022; EFL Cup de 2021-22 e 2023-24

📆 TEMPORADA ATUAL

⚽ 45 jogos

⌛ 3.876 minutos em campo

🥅 32 gols

📤 22 assistências

✅ 33 vitórias

🟰 7 empates

❌ 5 derrotas

O próximo passo para a diretoria é a renovação com o zagueiro Virgil van Dijk, que também tem vínculo expirando ao fim de junho. O defensor já tem conversas avançadas e deve ter seu novo acordo oficializado nos próximos dias. Trent Alexander-Arnold, o terceiro pilar com época em reta final, está inclinado a deixar Merseyside e vê o Real Madrid como futuro mais provável a partir de 2025-26.