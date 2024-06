Ronaldo aconselha Endrick antes de ida ao Real Madrid

(Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Ronaldo Nazário, embaixador da Betfair e campeão do mundo com a Seleção Brasileira, compartilhou suas expectativas sobre a transferência de Endrick para o Real Madrid e destacou quem são os três jogadores da equipe merengue, campeã da Champions League 2023/24, como favoritos ao prêmio Bola de Ouro.

O Fenômeno expressou uma grande confiança no potencial da jovem estrela, que se despediu do Palmeiras nesta última semana, e embarcou para ser o novo reforço do clube espanhol, onde o brasileiro atuou entre 2002 e 2007.

Embora o Endrick seja um jogador muito novo, acredito que ele vai tirar de letra essa mudança para o Real. É um atacante com muito talento que vai ficar mais forte e experiente no clube madridista. Claro que o início tende a ser difícil, envolve também uma mudança cultural, de país, são muitas coisas que precisamos aprender, absorver, adaptar - afirmou Ronaldo.

Com uma história vitoriosa e recheada de gols pelo Real Madrid, o ex-jogador teve uma carreira de sucesso nos Blancos, marcando 104 gols em 177 partidas. Ídolo de uma geração de 'Galácticos' campeã, Ele destacou os novos nomes do futebol mundial destacando jogadores da equipe madridista.

- É só olhar pro que ele fez com a Seleção Brasileira na Data FIFA passada: chegou e já marcou gol, entregando um bom jogo contra espanhóis e ingleses. Não acho que vai ser diferente no Real Madrid - acrescentou.

(Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Ronaldo também destacou a Bola de Ouro de 2024, prêmio individual dado ao jogador que melhor se destacou na temporada. Para o duas vezes eleito em 1997 e 2002, três jogadores da nova geração dos Merengues são os favoritos para conquistar o prêmio.

- Dessa nova geração, dos brasileiros, Vini Junior é a cara do nosso futebol, um jogador cheio de habilidade e decisivo como vimos nessa Champions. Acredito também que o Rodrygo será um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos. De fora do Brasil, eu destacaria o inglês Jude Bellingham que chegou nesta temporada ao Real Madrid e tomou conta do meio de campo da equipe. Não sentiu o peso da camisa e vem demonstrando muita confiança - concluiu o ex-jogador.