Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 12:42 • Paris (FRA)

Kylian Mbappé, mais nova contratação do Real Madrid para a próxima temporada, fez uma revelação forte sobre seus últimos meses no Paris Saint-Germain. Em coletiva concedida antes do amistoso da seleção da França contra Luxemburgo, o astro disse que ouviu de mandatários que não atuaria em nenhuma partida em 2023-24, já que dava indícios de um acerto com os Merengues.

- Me fizeram entender que eu não jogaria mais pelo Paris. Falaram isso na minha cara, com certa rispidez, e através da imprensa. Luis Enrique e Luís Campos foram quem me salvaram. Não teria colocado os pés em campo sem eles, e sempre tive reconhecimento por parte dos dois. Ter jogado foi motivo de muito orgulho - afirmou o atleta.

Mbappé também foi questionado sobre seu acerto com o Real, mas pediu para que evitassem mais perguntas sobre o assunto. Chegando de graça após o fim do vínculo com os parisienses, assinou um contrato por cinco anos, encerrando contrato no fim do primeiro semestre de 2029.

- Estou muito feliz, acho que é fácil ver no meu rosto. É um prazer imenso, um sonho virando realidade. Muita emoção. É o clube que sempre sonhei estar, por isso, tenho muita gratidão. Sei que não é justo com os jornalistas, mas agora só vou responder perguntas sobre a seleção - disse Kylian.

Mbappé é o mais novo reforço do Real Madrid (Foto: Franck Fife/AFP)

Além do embate contra Luxemburgo - a ser realizado na quarta-feira (5) -, os Bleus enfrentarão o Canadá no domingo (9), em dois amistosos de preparação para a Eurocopa. A equipe comandada por Didier Deschamps está no grupo D, com Polônia, Holanda e Áustria.

