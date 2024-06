Quanto Mbappé já recebeu de salário ao longo da carreira?

💸 Quanto Mbappé vai receber no Real Madrid?



O site Capology ainda não indicou o salário que Mbappé receberá no Real Madrid. A imprensa europeia, no entanto, aponta que o atacante vai faturar um salário líquido de € 15 milhões (R$ 85,4 milhões) por ano, além de luvas de € 150 milhões (R$ 800 milhões), que serão diluídas no período do contrato.



