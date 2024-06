Real Madrid anuncia uniforme principal para a temporada 2024/25

(Foto: Divulgação / Real Madrid)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 10:42 • Madri (ESP)

O Real Madrid divulgou nesta quarta-feira (5), o anúncio do novo uniforme principal produzido pela Adidas, para as competições que o clube espanhol vai disputar, principalmente a La Liga e Champions League na próxima temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A camisa que os Merengues usarão na temporada 2024/25 apresenta um visual limpo em branco com detalhes em preto, além de apresentar a tecnologia 'HEAT.RDY', que regula o fluxo de ar para manter os atletas frescos durante os jogos.

➡️ Presidente do Barcelona dispara sobre chegada de Mbappé em Madri: ‘Prefiro o nosso projeto’

- Trata-se de um design minimalista em que a cor branca incorpora um padrão houndstooth personalizado com as iniciais RM - disse o Real Madrid em seu site oficial. O uniforme principal evoca lembranças dos kits do início dos anos 2000, graças à sua combinação de cores clássica e design simples.

A sessão de fotos para divulgar a nova camisa contou com jogadores como Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrygo, Éder Militão e Valverde como modelos. O Real Madrid deve estrear o novo uniforme apenas em no 31 de julho contra o Milan, no primeiro amistoso da pré-temporada da equipe.

(Foto: Divulgação / Real Madrid)