Bayern demonstra otimismo para renovar com estrela do time

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 13:10 • Munique (ALE)

As negociações para estender o contrato de Alphonso Davies no Bayern de Munique podem tomar um rumo positivo. Depois da procura do Real Madrid pelo lateral esquerdo, os dirigentes agora demonstram estar otimistas de que o canadense estenderá seu contrato com o clube alemão, que se encerra no fim da próxima temporada.

Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports da Alemanha, as conversas entre o jogador e os Bávaros estão indo bem, apesar dos conflitos da negociação recente sobre a discrepância entre o salário exigido pelo atleta e o que o clube de Munique estava disposto a pagar.

O Bayern ofereceu a Davies um contrato até 2029 e um salário na faixa dos 13 a 14 milhões de euros, incluindo possíveis bônus. O lateral de 23 anos e seu agente pediram até 20 milhões de euros e esperavam simultaneamente por uma oferta do Real Madrid.

O time recém comandado por Vincent Kompany pretende renovar, mas não descartou a possibilidade de uma transferência de Theo Hernández, do Milan, para substituir o canadense se ele decidir não seguir atuando pelos Bávaros.

Alphonso Davies chegou no clube alemão aos 18 anos e conquistou a Champions League em 2020, além do tetracampeonato da Bundesliga, duas Copas da Alemanha, a Supercopa da Uefa e as duas Supercopas Alemãs.