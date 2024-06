Vini Júnior e Éder Militão aproveitam suas férias do Real Madrid juntos (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Curtindo os momentos de lazer pós-título da Champions League, Vini Júnior e Éder Militão visitaram as instalações do Miami Dolphins, time da principal liga de futebol americano, a NFL. Durante a visita, os astros do Real Madrid foram presenteados com camisas personalizadas do time americano.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini e Militão vestiram os uniformes do time de futebol americano (Foto: Reprodução/Instagram)

No vídeo é possível ver Vinicius e Éder trocando abraços e momentos de descontração com os atletas do Miami, além de terem jogado futebol, entre sí. Vini e Militão conheceram as intalações do clube, experimentaram os uniformes oficiais e Vini até se arriscou tentando fazer algumas cestas na tabela do Basquete.

Confira o vídeo dos atletas desbravando as instalações do Miami:⬇️