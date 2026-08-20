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Ronaldinho Gaúcho deixa aposentadoria e acerta com clube da Itália

O Bruxo foi à Itália para selar parceria com o Ravenna

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 10:12
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Ronaldinho Gaúcho é o novo jogador do Ravenna
Ronaldinho Gaúcho é o novo jogador do Ravenna (Foto: Instagram / Ravenna)

Mais de uma década após pendurar as chuteiras, Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol profissional. O astro brasileiro de 46 anos desembarcou na Itália nesta quinta-feira para ser oficializado como reforço do Ravenna, equipe que disputa a terceira divisão do país.

A contratação faz parte da estratégia de expansão idealizada pelo empresário Ignazio Cipriani, que adquiriu o controle do clube em 2024. O objetivo do novo proprietário é conduzir a equipe até a divisão de elite e elevar a projeção da marca no cenário global. Em entrevista à agência Reuters, Cipriani destacou que a figura do brasileiro proporcionará um nível de visibilidade inédito para a instituição.

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A relação pessoal entre o jogador e a família do empresário foi determinante para o acordo. Ronaldinho afirmou que aceitou o desafio pela amizade com o dirigente e pela identificação com o projeto esportivo, com o intuito de impulsionar o crescimento do clube e inspirar novas gerações.

Além da presença dentro de campo, o contrato prevê a participação do atleta em campanhas publicitárias, eventos internacionais e ações de marketing. O planejamento da diretoria inclui a inscrição formal do jogador no campeonato, com a expectativa de que ele atue em partidas oficiais e se despeça do futebol com um último gol profissional.

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Tradição centenária e busca por reconstrução

Fundado em 1913, o Ravenna tem sede na região da Emília-Romanha e atua no Estádio Bruno Benelli. O ponto mais alto da história do clube ocorreu na década de 1990, quando alcançou a Serie B pela primeira vez. Após enfrentar crises financeiras severas e sucessivos rebaixamentos nos anos 2000, a equipe busca se reestruturar para retornar aos grandes palcos do futebol italiano.

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em duas oportunidades e campeão da Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho não atua oficialmente desde 2015, quando deixou o Fluminense. Apesar do longo período de inatividade, o ex-meia mantém forte apelo comercial e alcance global.

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Ronaldinho Gaúcho no Fluminense
Ronaldinho na época de Fluminense, seu último clube profissional (Foto; BRUNO HADDAD/FLUMINENSE F.C.)

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