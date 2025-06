Rodinei responde se foi injustiçado na Seleção Brasileira

Defender as cores da Seleção Brasileira é considerado o ápice da carreira por grande parte dos jogadores de futebol. Contudo, nem todos os atletas que são destaque em seus países tem a honra de vestir a Amarelinha. É o caso de Rodinei, que fez grande temporada em 2022 pelo Flamengo ao vencer a Libertadores e a Copa do Brasil e continua em alto nível no futebol grego.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador respondeu se foi injustiçado por Tite e merecia uma vaga no time que perdeu para a Croácia na Copa do Mundo.

— Não levo minha vida pensando que fui injustiçado ou que já deveria ter sido convocado. Eu sempre trabalho, e os números estão aí. Todo mundo sabe que eles são bons, nessa temporada dei 13 assistências e fiz quatro gols. Minha parte estou fazendo, agora em relação à Seleção e ao que acontece lá dentro, eu não posso controlar — revelou Rodinei ao Lance!.

Carolo Ancelotti convocou Vanderson e Wesley para a posição de lateral-direito nesta Data Fifa, e ainda tem Danilo que pode fazer a função. Sem um nome unânime para a posição, cabe ao lateral fazer seu papel no Olympiacos e sonhar com uma chance de Ancelotti.

— O que posso controlar é dar a vida pelo meu clube, continuar fazendo um trabalho bem feito, e se um dia eu tiver a oportunidade de vestir a camisa da Seleção, será mais um sonho realizado, porque acho que, quando um jogador atinge isso na vida, é onde fala que realmente é um vencedor. Não que eu não seja um vencedor, mas como o carioca diz, você pensa: "Agora eu sou p*ca". É isso que eu fico pensando. Mas não trago para a minha vida nada de injustiça. Trabalho no dia a dia, faço meu melhor, e se um dia eu tiver a oportunidade de vestir a camisa da Seleção, esse dia chegará — completou.

Com Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção, Rodinei revelou que ainda sonha com uma convocação.

— Sempre foi um sonho e nunca deixará de ser. Tenho 33 anos, sei que não sou mais um garoto, mas sou mais experiente, aprendi mais com o futebol, consigo ler melhor o jogo em campo. Ganhamos um europeu com um clube que tem 100 anos, foi histórico por ser o primeiro clube grego a ganhar um campeonato europeu, venho fazendo grandes temporadas desde 2022, quando eu saí campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.

— Agora tenho três títulos e mais de 100 jogos pelo Olympiacos. É uma constância. As pessoas estão vendo que eu saí do Flamengo e continuei em alto nível. Então esse sonho não vai apagar da minha mente. Vou continuar trabalhando, dando minha vida para ter uma oportunidade com a Seleção, e se não tiver, bola para frente. O futebol é isso, a gente que trazer as coisas boas para a vida da gente. Eu sou um cara com energia boa, estou sempre com sorriso no rosto e trabalhando a cada dia.

